Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in yurt dışına usulsüz şekilde mal varlığı aktardığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek’in "şüpheli" sıfatıyla ifade vermesinin ardından, iddiaların odağındaki oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

ALMANYA'DAKİ ŞİRKETE...

Soruşturmaya konu olan temel iddia; Melih Gökçek'in gelini Hülya Gökçek'in Almanya'da bir şirket kurduğu ve Türkiye'den bu şirkete milyonlarca euro tutarında usulsüz para transferi yapıldığı yönünde... Söz konusu kaynaklarla Almanya'da yüksek tutarlı gayrimenkul alımları gerçekleştirildiği öne sürüldü.

"VATANDAŞLIK İÇİN KURULDU" SAVUNMASI

Hakkındaki iddialar üzerine açıklamada bulunan Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketin varlığını doğrulamakla birlikte para kaçırma iddialarını reddetmişti. Gökçek, söz konusu yapının kuruluş amacını şu sözlerle savunmuştu: "Oğlum, gelinim ve torunlarım Almanya'dan vatandaşlık almak için bu şirketi kurdu."

İFADE SIRASI SIRA OĞLU VE GELİNİNDE

Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasını içeren belgelerin kamuoyuna yansımasının ardından Başsavcılık adli süreci başlattı. Geçtiğimiz hafta Melih Gökçek’in "şüpheli" sıfatıyla ifade vermesinin ardından, iddialarda adları geçen oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade vermek için savcılığa geldi.

Kaynak: Haberler.com