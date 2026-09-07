Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede
Hakkında 'mal varlığı değerlerini usulsüz şekilde yurt dışına taşıdığı' iddiasıyla re'sen soruşturma başlatılan Melih Gökçek, geçtiğimiz hafta 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Gökçek'in ifadesinin ardından oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.
- Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek, yurt dışına usulsüz mal varlığı aktarıldığı iddiasıyla ilgili soruşturmada ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.
- Soruşturmanın temel iddiası, Hülya Gökçek'in Almanya'da kurduğu şirkete Türkiye'den milyonlarca euro tutarında usulsüz para transferi yapıldığı ve bu kaynaklarla yüksek tutarlı gayrimenkul alındığı yönünde.
- Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketin varlığını doğrularken para kaçırma iddialarını reddederek şirketin Almanya'dan vatandaşlık almak amacıyla kurulduğunu savundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in yurt dışına usulsüz şekilde mal varlığı aktardığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gökçek’in "şüpheli" sıfatıyla ifade vermesinin ardından, iddiaların odağındaki oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.
ALMANYA'DAKİ ŞİRKETE...
Soruşturmaya konu olan temel iddia; Melih Gökçek'in gelini Hülya Gökçek'in Almanya'da bir şirket kurduğu ve Türkiye'den bu şirkete milyonlarca euro tutarında usulsüz para transferi yapıldığı yönünde... Söz konusu kaynaklarla Almanya'da yüksek tutarlı gayrimenkul alımları gerçekleştirildiği öne sürüldü.
"VATANDAŞLIK İÇİN KURULDU" SAVUNMASI
Hakkındaki iddialar üzerine açıklamada bulunan Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketin varlığını doğrulamakla birlikte para kaçırma iddialarını reddetmişti. Gökçek, söz konusu yapının kuruluş amacını şu sözlerle savunmuştu: "Oğlum, gelinim ve torunlarım Almanya'dan vatandaşlık almak için bu şirketi kurdu."
İFADE SIRASI SIRA OĞLU VE GELİNİNDE
Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasını içeren belgelerin kamuoyuna yansımasının ardından Başsavcılık adli süreci başlattı. Geçtiğimiz hafta Melih Gökçek’in "şüpheli" sıfatıyla ifade vermesinin ardından, iddialarda adları geçen oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de ifade vermek için savcılığa geldi.