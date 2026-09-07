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Almanya'dan Leroy Sane'ye kötü haber

Almanya'dan Leroy Sane'ye kötü haber Haber Videosunu İzle
Almanya'dan Leroy Sane'ye kötü haber
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Alman teknik direktör Peter Neururer, Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'ndaki döneminin sona erdiğini ''Galatasaray'da, Jürgen Klopp'un ona tekrar şans vereceği kadar istikrarlı bir performans sergileyebileceğini sanmıyorum. Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğini sanmıyorum'' sözleriyle açıkladı.

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane için ülkesinden moralini bozacak bir açıklama geldi.

''ALMANYA'DA SANE DÖNEMİ BİTTİ''

Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp ile başlayacak yeni dönem için konuşan Alman teknik adam Peter Neururer, Leroy Sane'nin milli takıma çağrılmayacağını açıkladı. 

"GERİ DÖNECEĞİNİ SANMIYORUM"

Sane'nin yeniden milli takıma dönme şansının çok zor olduğunu belirten Neururer, "Klopp, performans ilkesine göre hareket edecek. Bu oyuncuyu, bu tür oyuncuları severim. Messi ile aynı seviyede oynayabilir ancak bunu en son ne zaman gösterdi? Galatasaray'da, Jürgen Klopp'un ona tekrar şans vereceği kadar istikrarlı bir performans sergileyebileceğini sanmıyorum. Ne yazık ki süresi doldu ve geri döneceğini sanmıyorum. Aynı şekilde Goretzka'nın da." şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Alman futbolunun efsane isimlerinden biri olan 30 yaşındaki yıldız futbolcu Sane, milli takım kariyerinde çıktığı 80 maçta 18 gol atmayı başardı. 

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