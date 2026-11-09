HABAŞ patlamasında 16 işçi öldü, YENİ Partili Bakan denetim eksikliğine tepki verdi

(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde 16 işçinin hayatını kaybettiği, 13 işçinin yaralandığı patlamanın ardından açıklama yapan YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, iş güvenliği önlemleri ve denetim eksikliğine tepki gösterdi. Bakan, "Bakanların 16 can gittikten sonra buraya gelmesinin bir kıymeti harbiyesi yok. Bu bakanların işi, yürütmenin işi bu kazalar olmadan gerekli denetimleri yapmak" dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde meydana gelen patlamada 16 işçi hayatını kaybederken, 13 işçi yaralandı. Olayın yaşandığı fabrikaya gelen YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan, burada açıklamalarda bulundu. Bakan, şunları kaydetti:

"Acımız büyük. 16 işçimiz hayatını kaybetti. On altı emekçi, on altı can, on altı aile babası, 16 ocağa ateş düştü. 13 işçimiz yaralı, iki tanesi ağır. Az önce ben buraya gelmeden az önce birisi kendini yaktı. İçeride arkadaşlarımız var haber alamıyoruz diye. Hastanede haber alamayanlar var. Evlatları burada olup haber alamayan insanlar var. Bu konuda da tam bir şeffaf süreç yok. Saat on iki buçuk itibarıyla sanırım kaza öğle üzeri oldu. Tam vardiya arası, eğer daha fazla insan olsaydı çok daha büyük bir şeyle karşılaşabilirdik. Söylenen, ark ocağına yukarıdaki vincin demir çelik, eriyen çelik dökülürken vincin düştüğü şeklinde. Tam olarak teknik nasıl olur bilmiyorum ama nasıl bir vinç demir çelik fabrikasında düşer? Dünyanın neresinde vinç demir çelik fabrikasında ark ocağına düşer, patlama olur? Hep mi bizim ülkemizde oluyor bu tür iş kazaları? Bu iş cinayetleri? Asansör düşer, elektrik çarpması olur, vinç düşer. 16 can gitti burada.

Elbette üç tane bakan geldi, burada açıklamalar yaptı. Bakanların 16 can gittikten sonra buraya gelmesinin bir kıymeti harbiyesi yok. Bu bakanların işi, yürütmenin işi bu kazalar olmadan gerekli denetimleri yapmak. HABAŞ gibi büyük bir tesiste o vinç en son ne zaman kontrol edildi? O işte doğal gazın üzerine düştü deniyor. Doğal gaz borusunun patlamasını engelleyecek tedbir yok muydu? Burada işçi sağlığını, iş güvenliğini sağlayacak, bu on altı insanın hayatını kaybetmesini engelleyecek tedbirler hiç mi alınmadı? Bugüne kadar ne yapıldı? En son denetim ne zaman yapıldı? Çok sorulacak soru var. Biz olayı duyar duymaz... Ben Tekirdağ Çorlu Cezaevi'nde fon kriziyle dolayısıyla olan ekipte görüştüğüm tutuklular vardı. Oradan haber aldım. İlk uçakla buraya geldim. Benden önce Seda Kaya milletvekilimiz geldi."

"AİLELERİN YANINDA OLACAĞIZ"

Patlamanın ardından ailelerle ilgilendiklerini ve kimlik tespiti için adli tıp kurumunda işlemlerin sürdüğünü aktaran Bakan, hukuki ve adli süreci takip edeceklerini söyledi:

"Buraya öğlen ilk gelen Aliağa İlçe Başkanımız Barış Eroğlu geldi, il başkanımız geldi. Ailelerle ilgilenmeye çalışıyoruz. Hastaneye gittik. Ben buradan çıkınca tekrar hastaneye gideceğim. Adli tıbba gidenler var. Çünkü kimlikleri tespit edilemiyor. Aileler adli tıpta kan, doku testi verecekler. O şekilde evlatlarının tespiti yapılacak. Kim olduğunun tespiti yapılacak. Biz ölen kardeşlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Biz onların yanında olacağız. Bu olduktan sonra bunun kim ne yaparsa yapsın anlamı yok. Ben buraya kadar gelirken gerçekten hayalet gibi geldim. On altı insan İzmir'in Aliağa ilçesinde, burası sanayi bölgesi, hayatını kaybetti. Takip edeceğiz. Hukuki süreci takip edeceğiz. Adli süreci takip edeceğiz. Konuyla ilgili arkadaşlarımız, bu konudaki çalışan arkadaşlarımız da elbette takip edecektir."

"BU DÖNGÜNÜN BİTMESİ LAZIM"

Partisinin milletvekillerinin de destek amacıyla Aliağa'ya geleceğini belirten Bakan, iş cinayetlerinin önlenmesi gerektiğini vurgulayarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ankara'da bugün partimizin kurucular kurulu, parti meclisi toplantısı vardı. Yarın milletvekillerimiz buraya gelecek. Tüm gücümüzle destek için çalışacağız ama mevzu bu olduktan sonra gelip buraya bir şeyler yapmak, basın açıklamaları yapmak falan değil. Bunun bir daha olmamasını sağlamak. Her bir şey olduğunda bunu söylüyoruz. İşte bakın Manisa'da en son yine okul önünde bir çocuk arkadaşlarını vurdu. Oraya gittik. Aynı şeyleri söyledik. Başka bir yerde yine iş cinayeti oluyor. Aynı şeyi söylüyoruz. Bugün yine aynı şeyi söylüyoruz. Artık bu döngünün bitmesi lazım. Bu işe bir çözüm üretilmesi lazım. Biz başka bir işçinin, emekçinin böyle bir iş cinayetinde hayatını kaybetmesini istemiyoruz."

Kaynak: ANKA