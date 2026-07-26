CHP İstanbul İl Başkanı Tekin'den Yeni Partili Bulut'a Sert Yanıt: 'Figüranlarımız Vardı, Sizin Gibi'

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Yeni Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, "Bizim geçmişte partide figüranlarımız vardı, tıpkı senin gibiler; ama zaten onlarla da yollarımızı tamamen ayırdık" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Tekin, CHP'nin İstanbul'daki törenine "figüran taşındı" haberiyle ilgili yaptığı basın toplantısının ardından, Yeni Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Tekin, "Burhanettin Bulut, sarf ettiğin o ucuz ve hadsiz ifadelerle sadece kendi acizliğini ve tuttuğun zavallı rolü gözler önüne seriyorsun. Çıkmışsın bir de akıl vermeye, iftira atmaya çalışıyorsun. Senin bu ucuz siyasetin ve çirkefliğin artık kimseyi kandıramaz; kamuoyu senin neyi, neden yaptığını gayet iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Tekin'in yazılı açıklaması şöyle:

"Hadi şimdi çık, millete ve bu örgüte şu soruların hesabını ver:

Madem örgütler beni çok iyi biliyordu ve benimle ilgili bu iddialardasın, o halde aylarca, yıllarca kapımda niye gezdin, oturup kalkmak için neden çaba sarf ettin? O dönemki yüzsüzlüğünü ve kapı aşındırdığın günleri unutmadık. Çık açıkça söyle: Aziz İhsan Aktaş'ın Adana'daki sorunlarını çözdün mü, çözmedin mi? Bu işleri hangi ilişkilerle, hangi pazarlıklarla ve kaç liraya çözdün? Bu memleketin varlığını, çıkarlarını ve Adana'daki dosyaları nasıl hallettiğini tek tek bu kamuoyuna açıklayacaksın.

Bizim geçmişte partide figüranlarımız vardı, tıpkı senin gibiler, ama zaten onlarla da yollarımızı tamamen ayırdık. Sizin gibi makam koltukları uğruna her şeyi mübah sayanlardan olmadığımız için bugün bu duruşu sergiliyoruz. İstanbul'daki o onurlu toplantıya ve oradaki iradeye, senin beslediğin trol ordusunun, tuttuğun paralı kalemlerin ve sipariş tetikçilerin diliyle asla uzanamazsın. Senin bu çaresizliğin, tükenmişliğinin ve korkunun en net kanıtıdır."

Kaynak: ANKA