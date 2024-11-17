Gürcistan'da Seçim Komisyonu Başkanı'na boyalı saldırı

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin kesin sonuçları açıklanırken gerginlik yaşandı. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili, sonuçların açıklanacağı toplantıda muhalefetin boyalı saldırısına uğradı.

"SEN KARA BİR LEKESİN" DEYİP YÜZÜNE SİYAH BOYA ATTI

Hapisteki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin partisi olan Birleşik Ulusal Hareket'in temsilcisi Davit Kirtadze, sonuçlar açıklanmadan önce kürsüye yaklaşarak "Sen ara bir lekesin" deyip Kalandarişvili'ye siyah boya fırlattı.

BİR GÖZÜ BANTLI GELDİ

Olayın ardından toplantı salonunda tansiyon yükselirken saldırgan Kirtadze salondan çıkarıldı ve toplantıya ara verildi. Boyalı saldırıya uğrayan Kalandarişvili daha sonra sol gözü bantlı şekilde toplantıya geldi. Seçimlerin kesin sonuçlarına ilişkin protokolü imzalayan Kalandarişvili, partilere ve seçilen milletvekillerini tebriklerini iletti.

GÜRCÜ HAYALİ PARTİSİ'NDEN DÖRDÜNCÜ ZAFER

Seçimlerde üst üste 4'üncü zaferini elde eden Gürcü Hayali Partisi yüzde 53.93 oy alarak parlamentoda 89 sandalye kazandı. Değişim İçin Koalisyon yüzde 11.03 oyla 19 sandalye, Birleşik Ulusal Hareket yüzde 10.17 oy oranıyla 16 sandalye, Güçlü Gürcistan Koalisyonu yüzde 8.81 oyla 14 sandalye, Gürcistan İçin Gakharia yüzde 7.78 oyla 12 sandalye elde etti.

"SEÇİMLER TAMAMEN HİLELİYDİ"

Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili, seçimin ertesi günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu seçimleri tanımıyorum. Bu seçimlerin tanınması mümkün değildir. Bunun tanınması, Rusya'nın müdahalesinin tanınması demektir. 26 Ekim'de yapılan seçimler tamamen hileliydi"

Parlamentoda temsil hakkı kazanan muhalif partiler de parlamentoya gitmeyeceklerini duyurmuş ve yeniden seçim talebinde bulunmuştu.