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Gürcistan'da Seçim Komisyonu Başkanı'na boyalı saldırı

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Gürcistan'da kesin seçim sonuçlarının açıklandığı toplantıda tansiyon yükseldi. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili, muhalefet temsilcisinin boyalı saldırısına uğradı. Davit Kirtadze "Sen kara bir lekesin" diyerek Kalandarişvili'nin yüzüne siyah boya fırlattı.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin kesin sonuçları açıklanırken gerginlik yaşandı. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili, sonuçların açıklanacağı toplantıda muhalefetin boyalı saldırısına uğradı.

Gürcistan'da Seçim Komisyonu Başkanı'na boyalı saldırı

"SEN KARA BİR LEKESİN" DEYİP YÜZÜNE SİYAH BOYA ATTI

Hapisteki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin partisi olan Birleşik Ulusal Hareket'in temsilcisi Davit Kirtadze, sonuçlar açıklanmadan önce kürsüye yaklaşarak "Sen ara bir lekesin" deyip Kalandarişvili'ye siyah boya fırlattı.

Gürcistan'da Seçim Komisyonu Başkanı'na boyalı saldırı

BİR GÖZÜ BANTLI GELDİ

Olayın ardından toplantı salonunda tansiyon yükselirken saldırgan Kirtadze salondan çıkarıldı ve toplantıya ara verildi. Boyalı saldırıya uğrayan Kalandarişvili daha sonra sol gözü bantlı şekilde toplantıya geldi. Seçimlerin kesin sonuçlarına ilişkin protokolü imzalayan Kalandarişvili, partilere ve seçilen milletvekillerini tebriklerini iletti.

Gürcistan'da Seçim Komisyonu Başkanı'na boyalı saldırı

GÜRCÜ HAYALİ PARTİSİ'NDEN DÖRDÜNCÜ ZAFER

Seçimlerde üst üste 4'üncü zaferini elde eden Gürcü Hayali Partisi yüzde 53.93 oy alarak parlamentoda 89 sandalye kazandı. Değişim İçin Koalisyon yüzde 11.03 oyla 19 sandalye, Birleşik Ulusal Hareket yüzde 10.17 oy oranıyla 16 sandalye, Güçlü Gürcistan Koalisyonu yüzde 8.81 oyla 14 sandalye, Gürcistan İçin Gakharia yüzde 7.78 oyla 12 sandalye elde etti.

"SEÇİMLER TAMAMEN HİLELİYDİ"

Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili, seçimin ertesi günü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu seçimleri tanımıyorum. Bu seçimlerin tanınması mümkün değildir. Bunun tanınması, Rusya'nın müdahalesinin tanınması demektir. 26 Ekim'de yapılan seçimler tamamen hileliydi"

Parlamentoda temsil hakkı kazanan muhalif partiler de parlamentoya gitmeyeceklerini duyurmuş ve yeniden seçim talebinde bulunmuştu.

Gürcistan'da Seçim Komisyonu Başkanı'na boyalı saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKİN HÜSEYNOV - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıENSON:

Batının burnunu soktuğu her ülkede kargaşa çıkıyor

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Haber YorumlarıOguz bingöl:

Ulan savaş derdiniz yok ekonomi sorununuz yok bunlarda içten içe yiyor lar birbirlerini

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Devir öyle bir devir ki Kaybeden in bahanesi: : 'Karşı taraf hile yaptı' deyip çok kolayca iftira atabiliyor. İspat et o zaman. seçimde her sandıkta her partinin gözcüsü oluyor. Ülkemizde de aynı. kaybedince hile yaptı:

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