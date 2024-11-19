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Gürcistan'da Protestoculara Polis Müdahalesi

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Gürcistan'ın Tiflis kentinde, 17 Kasım'dan bu yana yolları kapatan protestoculara polis müdahale ederek çadırları ve barikatları kaldırdı. Olaylar sırasında arbede çıktı, bazı protestocular yaralandı ve gözaltına alındı. Protestocular, Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin tekrarlanması çağrısına rağmen eylemlerine devam edeceğini duyurdu.

- Gürcistan'da yol kapatıp çadır kuran protestoculara polis müdahalesi

TİFLİS - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in merkezindeki Çavçavadze Caddesi'ni 17 Kasım'dan bu yana kapatan protestocular, polis müdahalesiyle dağıtıldı.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin ardından sular durulmuyor. Başkent Tiflis'in merkezinde 17 Kasım'dan protestocuların trafiğe kapattığı ve çadır kurduğu Çavçavadze Caddesi'ne polis tarafından sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Protestocuların trafiğe kapatmak için kurduğu onlarca çadır söküldü, barikatlar da kaldırıldı. Müdahale sırasında protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Bazı protestocular yaralanırken, bazıları gözaltına alındı. Polisin göz yaşartıcı gaz kullanıldığı da görüldü. Çavçavadze Caddesi'nden çekilmek zorunda kalan göstericiler, yakındaki Melikişvili Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Ancak burada da yolu kapatan göstericilerle polis arasında yeniden tansyion yükseldi. Olaylar sırasında bir yerel televizyon kanalının kameramanı çekim yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı, kamerası ise kırıldı.

"Bu bir mücadeledir ve daha da kötüleşecek"

Olayların ardın açıklama yapan Değişim İçin Koalisyon bloğunun lideri Nika Melia, "Polis kendi payına düşeni yapıyor, biz ise kendi görevimizi yerine getiriyoruz. Defalarca söyledim, zaferle sonuçlanana kadar mücadelemiz devam edecek. Bu durdurulamaz. Polisin ne yaptığı konusunda ayrıntıya girmek yersiz olur, çünkü onlar tamamen Bidzina İvanişvili'nin (İktidardaki Gürcü Hayali partisinin kurucusu), kontrolü altında. Onlar kendi paylarına düşeni oynuyor, biz ise kendi görevimizi yerine getiriyoruz. Bu bir mücadeledir ve daha da artacak. Çünkü rejim sarsılmaya başladı, yıkılması gereken noktaya kadar sarsılacak. İvanişvili'nin dayandığı son destek direkleri, kolluk kuvvetleridir. Onlar için bilim insanları, profesörler, öğretmenler ya da doktorlar hiçbir şey ifade etmiyor" ifadelerini kullandı.

İtaatsizlik protestosu ve Cumhurbaşkanından yeni seçimler çağrısı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in önemli caddelerinden biri olan Çavçavadze Caddesi'nde seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partileri ve destekçileri, 17 Kasım'da yolu kapatarak çadırlar ve barikatlar kurmuş, 24 saatlik "itaatsizlik protestosu" ilan etmişti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin dün akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, parlamento seçimlerinin ardından ülkenin siyasi bir kriz içinde olduğunu vurgulaması ve seçimlerin en kısa sürede tekrarlanması çağrısında bulunmasının ardından protestocular itaatsizlik eylemini 24 saat daha sürdüreceklerini duyurmuştu.

Seçimi mevcut iktidar 4. kez kazandı

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan seçimleri iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53.93 oy oranıyla kazanarak üst üste 4. zaferini elde etmişti. Yüzde 5'lik barajı aşarak parlamentoya 3 muhalefet bloğu ve bir muhalefet partisi daha girmişti. Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet partileri seçimlere hile karıştırıldığını belirterek seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamıştı.

Gürcistan'da Protestoculara Polis Müdahalesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKİN HÜSEYNOV - Güncel
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