Gürcistan'da Çin yatırımıyla hayata geçirilecek ilk yeni enerji projesinin inşaatı başladı

TİFLİS, 9 Eylül (Xinhua) -- Çinli Sichuan Enerji Uluslararası Yatırım Şirketi'nin yatırımlarıyla kurulacak İmereti rüzgar enerjisi santrali projesinin temel atma töreni, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirildi.

Pazartesi günü düzenlenen törenle Gürcistan'da Çin sermayesiyle inşa edilecek ilk yeni enerji projesinin inşaatı resmen başladı.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Enerji Politikası ve Yatırım Projeleri Daire Başkanı Margalita Arabidze törende yaptığı konuşmada, Gürcistan'da elektrik tüketiminin son yıllarda arttığına dikkat çekerek, yerli enerji kaynaklarını geliştirmenin enerji sektörünün en önemli önceliği olduğunu söyledi.

Çinli şirketlerin Gürcistan'da rüzgar enerjisi sektörünün gelişiminde önemli rol oynayacağını belirten Arabidze, İmereti projesi gibi girişimlerin, ülkenin enerji karmasında yeşil enerjinin payını artıracağını ve enerji bağımsızlığına katkıda bulunacağını vurguladı.

Gürcistan Ulusal Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu Başkanı Davit Narmania ise İmereti projesinin, ülkenin enerji sistemini güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunacağını ve ekonomik büyüme için ek fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Çin teknolojileri ve ekipmanlarının an itibarıyla Gürcistan'ın enerji sektöründe yaygın olarak kullanıldığını kaydeden Narmania, projenin Gürcistan ile Çin arasındaki etkin teknolojik işbirliğine örnek teşkil edeceğini söyledi.

Çin'in Gürcistan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dai Chunyong da projenin Çinli şirketlerin Gürcistan'ın enerji sektörüne duyduğu güveni yansıttığını belirterek, kalkınma fırsatlarını paylaşmak ve iki halkın refahını yükseltmek üzere Gürcistan ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Dai, Çinli şirketlerin yatırım yaptığı veya üstlendiği yeni enerji projelerinin ve diğer projelerin, karbon emisyonlarının azaltılmasına ve Gürcistan'ın ekonomik kalkınmasının desteklenmesine katkıda bulunacağını da dile getirdi.

İmereti projesi, Gürcistan'ın İmereti bölgesindeki Saçhere Belediyesi sınırları içinde yer alıyor. Projenin ilk etabının 104 megavatlık kurulu güce sahip olması planlanıyor. Faaliyete geçtiğinde yılda yaklaşık 340 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi beklenen santralin, 90.000'den fazla yerel hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua