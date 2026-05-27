Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Tiflis Cuma Camisi'nde Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikhel Kavelaşvili, Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret ederek Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Kavelaşvili, konuşmasında ülkesinin dini çeşitliliğine vurgu yaparken, Türkiye ve Azerbaycan ile güçlü ilişkilerin Kafkasya'da barış ve istikrar için önemli olduğunu belirtti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikhel Kavelaşvili, Tiflis Cuma Camisi'ni ziyaret ederek Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kavelaşvili, Kurban Bayramı vesilesiyle akşam saatlerinde Tiflis Cuma Camisi'ndeki bayram kutlama programına katılarak, ülkesinin Müslüman vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, Gürcistan'ın Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vaşakmadze, Tüm Gürcistan Müslümanları İdaresinin yetkilileri, diplomatlar ve vatandaşların katıldığı programda konuşan Kavelaşvili, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Gürcistan'ın milli ve dini çeşitliliğiyle zengin bir ülke olduğunu belirten Kavelaşvili, "Vatanımız Gürcistan, asırlar boyunca farklı inanca sahip insanların ülkemizde hep bir arada yaşamış olmasından gurur duyuyor." dedi.

Kavelaşvili, Gürcistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile güçlü ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, bunun Kafkasya bölgesindeki barış ve istikrarı için önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin ardından Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Vaşakmadze, Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov ile Batı Gürcistan Müslümanları Müftüsü Adam Şantadze ve Tüm Gürcistan Müslümanları Şeyhi Faik Nebiyev de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
