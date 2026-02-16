Kar Yağışı Su Kaynaklarını Canlandırdı

BESTAMİ BODRUK/HALİL İBRAHİM SİNCAR - Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli tarım ve turizm kentlerinden Diyarbakır ve Mardin'de etkili olan kar yağışları kuraklıktan etkilenen şelale ve çağlayanlara adeta can suyu oldu.

Yurdun geniş bölümünde etkili olan, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkileyen kar, su kaynaklarını canlandırdı.

Yeraltı suları karların erimesiyle beslenirken, kuraklıktan etkilenen şelale ve çağlayanların da yeniden akmasını sağladı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Maden Dağlarının sarp yamaçlarından çıkan yeni pınarlar şelaleye dönüşerek Atatürk Baraj Gölü'ne dökülüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçmiş yıllarda yağış azlığı ve kuraklık nedeniyle kuruyan, bu yıl ise yağışlarla yeniden canlanan yörede "Emrud travertenleri" olarak bilinen su kaynağı da çağlayanlar ve şelaleler oluşturarak akıyor.

Ayrıca önceki yıllarda kuruma noktasına gelen Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Karasu Çayı üzerinde bulunan onlarca irili ufaklı çağlayan ve şelale de yeniden coşkun akmaya başladı.

Dronla görüntülenen şelaleler ve çağlayanlar tarımsal üretim ve canlı yaşamı için de umut oldu.

"Su seviyelerinin 3-5 kat arttığını görüyoruz"

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan, AA muhabirine, son yıllarda kuraklık konuşulurken kış aylarında etkili olan kar yağışının ve bu yağışın su kaynaklarına etkisinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Doğan, yörede uzun yıllardır böyle yoğun bir kar yağışı olmadığını ifade ederek, "Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ciddi manada bir kuraklıktan bahsediyorduk. Son dönemlerdeki bu yağışlarla su rezervlerimizin dolması oldukça önemli. Alan çalışmalarına baktığımızda su seviyelerinin 3-5 kat arttığını görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor." dedi.

Yağışın düzenli olarak devam etmesini dilediklerini belirten Doğan, kar yağışının yağmura göre çok daha etkili olduğunu kaydetti.

Doğan, su kaynaklarının canlanmasının tarımsal üretime de olumlu etki sağlayacağını belirtti.

"Artan yağış akarsularımıza ciddi katkı sağlayacak"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş da son yıllarda yağışın az olması ve yüksek sıcaklıklara bağlı olarak su kaynaklarında ciddi sıkıntı yaşandığını söyledi.

Kış aylarında düşen kar yağışının su kaynakları ve canlı yaşamı üzerindeki etkisine değinen Karakaş, "Artan yağış hem su altı kaynaklarımıza hem de akarsularımıza ciddi katkı sağlayacak. Suyun fazlalaşmasının canlı yaşamına, doğal döngüye ve tarımsal faaliyetlere çok ciddi faydası var. Geçmişte aktif olan birçok pınar, dere ve kaynak suları kuraklıkla birlikte kesildi ya da azaldı. Artan bu yağışlar bunların tekrar aktifleşmesini sağladı. Bu da o alandaki hem canlı hem de cansız yaşama etki edecektir." diye konuştu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan ve "Emrud travertenleri"ni ziyaret eden Furkan Taşkın, birkaç yıldır bölgede bu alandaki kaynaklardan hiç su akmadığını belirtti.

Taşkın, "Şimdi kuraklık bitti ve son yağışlar sayesinde suyumuz akıyor. Eskiden geldiğimizde burası kuraktı. Şimdi suyun sesi insana huzur veriyor." dedi.