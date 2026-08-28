Güney Sudan'dan 4 büyükelçiye bildiri tepkisi

Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Almanya, Japonya, Norveç ve ABD büyükelçilerini, ülkedeki siyasi gelişmelere ilişkin yayımladıkları ortak bildiri nedeniyle Bakanlığa çağırdı.

Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı James Pitia Morgan, Almanya, Japonya, Norveç ve ABD büyükelçilerinin, ülkede barış sürecinin ilerletilmesi için siyasi partiler arasında gerçek bir diyalog başlatılması ve siyasi rekabet aracı olarak şiddetten vazgeçilmesi yönünde acil adımlar atılması çağrısında bulunduğu ortak bildirisine ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu büyükelçilerin Bakanlığa çağrıldığını ve hükümetin bildiriden duyduğu rahatsızlığı aktardığını ifade eden Morgan, bildiriyi "uygunsuz ve bölücü" olarak nitelendirdi.

Morgan, söz konusu bildirinin, ülkenin geçiş sürecinde önemli bir aşama olarak görülen seçimlere hazırlandığı dönemde hükümette endişe yarattığını belirtti.

Siyasi sürecin ülke tarafından sahiplenilmesinin önemini vurgulayan Morgan, diplomatik teamüllere ve içişlerine müdahale etmeme ilkesine saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Morgan, ayrıca hükümetin barış anlaşmasının uygulanması ve seçimlere hazırlık konusundaki kararlılığını yineleyerek, bölgesel ve uluslararası ortaklara seçim süreci için barışçıl ve uygun bir ortam oluşturulmasına yönelik çabalara destek verme çağrısında bulundu.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da büyükelçilere ortak bildirinin arka planı ve yayımlanma amacını açıklama fırsatı verildiği ifade edildi.

Büyükelçilerin ortak bildirisi, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Toplumsal Cinsiyet ve Gençlikten Sorumlu Rebecca Nyandeng de Mabior ile yaptıkları görüşmenin ardından yayımlanmıştı.

Büyükelçiler, ülkedeki kamu gelirlerinin temel hizmetlerin sağlanmasına ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesine yönlendirilmesini talep etmişti. Bildiride, refahın sağlanması için güvenlik ve hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, özel yatırımların gelişmesine imkan tanıyan bir ortamın oluşturulmasının önemine işaret edilmişti.

Güney Sudan'da genel seçimlerin 22 Aralık 2026'da yapılması planlanıyor. Ülkede seçimlere yönelik hazırlıklar sürerken, hükümet 2018 Barış Anlaşması kapsamındaki geçiş sürecinin uygulanmasına devam ediyor.

Kaynak: AA