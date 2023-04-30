Güney Kore lideri Yoon, ABD'ye yaptığı resmi ziyaretin ardından ülkesine döndü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye karşı Washington ve Seul arasındaki caydırıcılık taahhüdünü güçlendirmek için gittiği ABD ziyaretini tamamlayarak ülkesine geri döndü.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye karşı Washington ve Seul arasındaki caydırıcılık taahhüdünü güçlendirmek için gittiği ABD ziyaretini tamamlayarak ülkesine geri döndü.

Yoon, gerçekleştirdiği 6 günlük ziyarette, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir zirve düzenledi ve Washington Deklarasyonu'nun kabul edildiğini duyurdu.

Yoon ayrıca ABD Kongresinin ortak bir oturumunda konuşma yaptı ve Güney Kore'de daha fazla yatırım yapmalarını teşvik etmek için Tesla, SpaceX ve Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk da dahil olmak üzere önde gelen iş insanlarıyla bir araya geldi.

Gezisinin ikinci ayağında Yoon, Massachusetts Teknoloji Enstitüsündeki (MIT) dijitalleşme ve biyoteknoloji uzmanlarıyla görüştü. Yoon ayrıca Harvard Üniversitesinde konuşma yapmak için Boston'u ziyaret etti.

Yoon'un ziyaretinde iki ülkenin ittifaklarının 70. yılı kutlamaları da gerçekleştirildi.

Yoon'a gezide eşi Kim Keon-hee de katıldı.

İki ülkenin temsilcileri, Seul'deki görüşmede Kuzey'in tehditlerini ele aldı

Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kim Gunn, Amerikalı temsilci Sung Kim ile Seul'de bir araya gelerek Kuzey Kore'nin tehditlerini değerlendirdi.

Korean Broadcasting Service'in (KBS) haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, temsilcilerin, Seul'de düzenlenen Asan Plenum 2023 konferansı sırasında bir araya geldikleri bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, temsilcilerin, Kore Yarımadası'ndaki mevcut güvenlik durumuna ilişkin karşılıklı değerlendirmelerini paylaştığı ve Kuzey Kore'den gelen her geçen gün dozu artan nükleer tehditlere ve füze denemelerine karşı ortak tepkileri ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada, temsilcilerin, geçen hafta Washington'da düzenlenen Güney Kore-ABD zirvesinde varılan anlaşmalara dayanarak Kuzey'i provokasyonları durdurmaya ve nükleer silahlardan arındırma müzakerelerine geri dönmeye yönlendirmek için Pyongyang ile koordinasyonu güçlendirme konusunda görüş birliğine vardıkları kaydedildi.

Washington Deklarasyonu

Biden ve Yoon arasında 27 Nisan'da Washington'da imzalanan deklarasyonda, Güney Kore'nin, ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhütlerine tam güven duyduğu ve nükleer caydırıcılığına kalıcı olarak bel bağlamasının önemini, gerekliliğini ve faydasını kabul ettiği vurgulanmıştı.

İki ülke arasında, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için Nükleer Danışma Grubunun (NCG) kurulacağı, bu sayede belli aralıklarla ABD ile stratejik konularda bilgi paylaşımı yapılacağı ve beklenmedik nükleer olasılıkları planlamaya yönelik kurumlar arası masa üstü simülasyon oluşturulacağı duyuruldu.

Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye tehditlerine karşı atılacak yeni adımlardan da bahsedilen metinde, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Başkan Biden, ABD'nin Güney Kore'ye ve halkına olan bağlılığının kalıcı ve sağlam olduğunu ve Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı herhangi bir nükleer saldırısına hızlı, ezici ve kararlı bir yanıtla karşılık verileceğini yeniden teyit etti. Gelecekte ABD, nükleer balistik füze denizaltısının Güney Kore'ye yapacağı ziyaretteki gibi stratejik varlıkların Kore Yarımadası'ndaki düzenli görünürlüğünü daha da artıracak ve ordularımız arasındaki koordinasyonu genişletecek ve derinleştirecektir."