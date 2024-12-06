Sıkıyönetim kararı ile sarsılan Güney Kore'de sular durulmuyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesinden kısa süre sonra iktidar ve ana muhalefet partilerinin önde gelen milletvekillerinin gözaltına alınması emrini verdiği öne sürüldü.

Yonhap'ın haberine göre, muhalefetteki Demokrat Parti (DP) Milletvekili Kim Byung-kee, basına yaptığı açıklamada, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) Birinci Müdür Yardımcısı Hong Jang-won'un konuya dair Meclis İstihbarat Komisyonu Başkanı'na bilgi verdiğini açıkladı.

GÖZALTI EMRİ İDDİASI

Buna göre, Hong kendisine Yoon'un DP lideri Lee Jae-myung, iktidar partisi lideri Han Dong-hoon, Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-Shik ile muhalefetten Kore'yi Yeniden İnşa Partisi lideri Cho Kuk'un da aralarında bulunduğu bazı siyasetçilerin gözaltına alınması emrini verdiğini iddia etti.

Yoon ile 3 Aralık akşamı telefonda görüştüğünü belirten Hong, kendisine "bu fırsatı değerlendirip hepsini içeri almasını ve onlardan kurtulmasını" emrettiğini öne sürdü. Hong, Yoon'un talimatlarını iletmek üzere Karşı İstihbarat Komutanı Yeo In-hyung'u aradığını söyledi, NIS Direktörü Cho Tae-yong ise Yoon'dan böyle bir direktif alınmadığını belirtti. İstihbarat Komitesinin Hong'un iddialarını değerlendirmek üzere toplantı düzenleyeceği ifade edildi.

3 KOMUTAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Savunma Bakanlığından yapılan basın açıklamasında, Yoon'un kısa süreli sıkıyönetim ilanına karışan 3 komutanın görevlerinden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Açıklamada, Başkent Savunma Komutanı Korgeneral Lee Jin-woo, Ordu Özel Harp Komutanı Korgeneral Kwak Jong-keun ve Karşı İstihbarat Komutanı Korgeneral Yeo In-hyung'un başka birimlerde görevlendirildikleri belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun bakanlar kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu. Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı. Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.