Güney Kore'de siyasi deprem: Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’a 30 yıl hapis cezası
.Güney Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang üzerinde askeri dron uçurulması talimatı vererek "düşmana yarar sağlamak" suçunu işlediği gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Pyongyang üzerinde askeri dron uçurulmasını emretmekle suçlanan eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a 30'ar yıl hapis cezası verildi.
Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'u dron ihlallerine yönelik talimat vererek "düşmana yarar sağlamak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından hüküm giydiğine karar verdi.
PYONGYANG'I PROVOKASYONLA SUÇLADI
Mahkeme, Yoon'un Ekim 2024'te verdiği dron talimatıyla Pyongyang yönetimini provoke ettiğini belirtti.
Karar kapsamında Yoon'a 30 yıl hapis cezası verilirken, avukatları hükmü temyize taşıyacaklarını açıkladı.
Dava kapsamında eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun da 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
SIKIYÖNETİM VE AZİL SÜRECİ
Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak Ulusal Meclisin kararı kaldırmasının ardından geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği oylamada azli talep edilen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025 tarihinde aldığı kararla Ulusal Meclisin azil talebini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.
Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen göreve başlamıştı.