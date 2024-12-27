Güney Kore'de Meclis karıştı! Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo da azledildi

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinin ardından başlayan siyasi karmaşa derinleşiyor. Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) Geçici Devlet Başkanlığına getirilen Han Duck-soo'nun görevden alınması için Ulusal Meclis'te oylama yapıldı.

GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI DA AZLEDİLDİ

Azil önergesi, 300 koltuklu parlamentoda 192 milletvekilinin lehte oy kullanmasıyla birlikte kabul edildi. Böylece Güney Kore tarihinde ilk kez devlet başkanlığı görevini vekaleten yürüten bir ismin yetkileri askıya alınmış oldu. Han, Ulusal Meclis'te yapılan oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'in kararına saygı duyduğunu ve Anayasa Mahkemesi'nin son kararı vermesini bekleyeceğini söyledi. Han Duck-soo, Yoon Suk Yeol'un görevden alındığı 14 Aralık'tan bu yana devlet başkanlığına vekalet ediyordu.

ULUSAL MECLİS'TE GERGİN ANLAR

Oylama esnasında Meclis'te gergin anlar yaşandı. Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in usule ilişkin açıklamaları gerginlik yaşanmasına neden oldu. Woo'nun Han Duck-soo'yu geçici devlet başkanı yerine "kabine üyesi" olarak sınıflandırarak azli için milletvekillerinin salt çoğunluğunun (151 oy) gerekli olduğunu söylemesi, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin tepkisini çekti. PPP milletvekillerinin geçici devlet başkanı olan Han'ın görevden alınması için başkanda olduğu gibi 3'te 2 çoğunluk, yani 200 oy gerektiğini savunması nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı. İktidar partisi milletvekilleri kürsünün önüne giderek, Meclis Başkanı Woo'ya tepki gösterdi. Milletvekilleri, "Oylama geçersiz" ve "Bu gücün kötüye kullanımıdır" şeklinde bağırdı. Gerginlikte milletvekilleri arasında birbirini itenler de oldu.

NE OLMUŞTU?

"Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan eden Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkileri, hakkındaki azil önergesinin Ulusal Meclis'te kabul edilmesinin ardından askıya alınmıştı. Yasalar gereği Geçici Devlet Başkanlığı görevini Başbakan Han Duck-soo üstlenmişti. Ancak Han'ın Yoon'un sıkıyönetim kararı ve Yoon'un eşi Kim Keon Hee hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin özel soruşturma öngören yasa tasarılarını veto etmesi ile DP'nin aday gösterdiği Anayasa Mahkemesi yargıçlarını göreve atamaması muhalefetin tepkisine yol açmıştı. DP Grup Başkanı Park Chan-dae, "Han'ın Anayasa'yı koruma yeterliliğine veya iradesine sahip olmadığını" belirterek, azil süreci başlatacaklarını açıklamıştı. DP, son olarak dün Han hakkındaki azil önergesini Ulusal Meclis'e sunmuştu.