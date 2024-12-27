Üye Girişi
Haberler
Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti, işte erken seçim tarihi
Tutuklu sanık Salim Güran: Narin'i bulmak için jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik
"Jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu

Güney Kore'de Meclis karıştı! Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo da azledildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo'nun azledilmesi için Ulusal Meclis'te oylama yapıldı. Oylama sırasında gerginlik yaşandı. İktidar partisi milletvekilleri kürsünün önüne gelerek bağırdı. Azil önergesi 192 oyla kabul edildi. Böylelikle ülke tarihinde ilk kez bir başkan vekilinin yetkileri askıya alındı.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinin ardından başlayan siyasi karmaşa derinleşiyor. Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) Geçici Devlet Başkanlığına getirilen Han Duck-soo'nun görevden alınması için Ulusal Meclis'te oylama yapıldı.

GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI DA AZLEDİLDİ

Azil önergesi, 300 koltuklu parlamentoda 192 milletvekilinin lehte oy kullanmasıyla birlikte kabul edildi. Böylece Güney Kore tarihinde ilk kez devlet başkanlığı görevini vekaleten yürüten bir ismin yetkileri askıya alınmış oldu. Han, Ulusal Meclis'te yapılan oylamanın ardından yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'in kararına saygı duyduğunu ve Anayasa Mahkemesi'nin son kararı vermesini bekleyeceğini söyledi. Han Duck-soo, Yoon Suk Yeol'un görevden alındığı 14 Aralık'tan bu yana devlet başkanlığına vekalet ediyordu.

Güney Kore'de Meclis karıştı! Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo da azledildi

ULUSAL MECLİS'TE GERGİN ANLAR

Oylama esnasında Meclis'te gergin anlar yaşandı. Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in usule ilişkin açıklamaları gerginlik yaşanmasına neden oldu. Woo'nun Han Duck-soo'yu geçici devlet başkanı yerine "kabine üyesi" olarak sınıflandırarak azli için milletvekillerinin salt çoğunluğunun (151 oy) gerekli olduğunu söylemesi, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin tepkisini çekti. PPP milletvekillerinin geçici devlet başkanı olan Han'ın görevden alınması için başkanda olduğu gibi 3'te 2 çoğunluk, yani 200 oy gerektiğini savunması nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı. İktidar partisi milletvekilleri kürsünün önüne giderek, Meclis Başkanı Woo'ya tepki gösterdi. Milletvekilleri, "Oylama geçersiz" ve "Bu gücün kötüye kullanımıdır" şeklinde bağırdı. Gerginlikte milletvekilleri arasında birbirini itenler de oldu.

Güney Kore'de Meclis karıştı! Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo da azledildi

NE OLMUŞTU?

"Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan eden Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yetkileri, hakkındaki azil önergesinin Ulusal Meclis'te kabul edilmesinin ardından askıya alınmıştı. Yasalar gereği Geçici Devlet Başkanlığı görevini Başbakan Han Duck-soo üstlenmişti. Ancak Han'ın Yoon'un sıkıyönetim kararı ve Yoon'un eşi Kim Keon Hee hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin özel soruşturma öngören yasa tasarılarını veto etmesi ile DP'nin aday gösterdiği Anayasa Mahkemesi yargıçlarını göreve atamaması muhalefetin tepkisine yol açmıştı. DP Grup Başkanı Park Chan-dae, "Han'ın Anayasa'yı koruma yeterliliğine veya iradesine sahip olmadığını" belirterek, azil süreci başlatacaklarını açıklamıştı. DP, son olarak dün Han hakkındaki azil önergesini Ulusal Meclis'e sunmuştu.

Güney Kore'de Meclis karıştı! Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo da azledildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
img

122 yaşındaki yaşayan tarih Irak'taki Osmanlı dönemini anlattı
img

Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
img

Dünyanın en büyük hidroelektrik santrali kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 yılında kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı! 4 fay hattını işaret etti
Japon deprem uzmanından 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı

Son Dakika Haberleri

Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? 27 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.