Güney Kore Büyükelçisi Jeong Yeondoo: Kalıcı Barış İçin Diplomasiyi Sürdüreceğiz

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren "Kore Savaşı"nın birçok barış girişimine rağmen bir barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak devam ettiğini hatırlatarak, ülkesinin Kore Yarımadası'nda kalıcı bir barış düzeni inşa etmeyi hedeflediğini bildirdi.

Büyükelçi Jeong, Kore Savaşı'nın ateşkesle sona ermesinin 72. yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kore Yarımadası'nda iki ülkenin teknik olarak hala savaş halinde olduğunu ve Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) hattı boyunca Güney ile Kuzey Kore arasında askeri gerilimin devam ettiğini söyledi.

Güney Kore'nin Kore-ABD ittifakına dayanarak güçlü bir caydırıcılığı muhafaza ettiğini belirten Jeong, Kore Yarımadası'nda barış ile güvenliği sağlamak adına diplomatik çabalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Jeong, "Hükümetimiz, en sağlam güvenlik şeklinin savaşmaya gerek olmayan bir barış olduğuna inanmakta ve bu doğrultuda Kore Yarımadası'nda kalıcı bir barış düzeni inşa etmeyi hedeflemektedir." dedi.

Ülkesinin, Güney ile Kuzey Kore arasındaki askeri gerilimi azaltmak ve kesintiye uğrayan iletişim kanallarını yeniden açmak için çaba gösterdiğini aktaran Jeong, iki ülke arasındaki ilişkiyi "düşmanlık" ve "çatışma"dan "uzlaşı" ve "işbirliği"ne dönüştürerek kalıcı bir barış yapısı kurmayı amaçladığını vurguladı.

Jeong, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki istikrarsızlık gibi küresel krizlerin yaşandığı bu dönemde, ülkesinin "ulusal çıkar öncelikli pragmatik diplomasi" yaklaşımıyla hareket ettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"( Güney Kore ) Sağlam Kore-ABD ittifakını temel alan Kore-ABD-Japonya üçlü işbirliğini güçlendirmekte ve aynı bakış açısıyla çevre ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye devam etmektedir. Kore Yarımadası'ndaki gerilimi azaltmak ve Kuzey Kore nükleer sorununda somut ilerleme sağlamak için etkin adımlar atılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, hükümetimiz Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditleri ile provokasyonlarına karşı uluslararası toplumla işbirliği içinde kararlı bir şekilde karşılık verirken, kesintiye uğramış Güney-Kuzey iletişimini yeniden tesis etmeyi ve diyalog ile işbirliği yoluyla Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve birlikte yaşama ortamı kurmayı hedeflemektedir."

Kuzey Kore politikasına bugüne dek tutarlı destek vermiş olan Türkiye'ye özel teşekkür etmek istediğine işaret eden Jeong, Türkiye dahil uluslararası toplumla yakın işbirliğini sürdüreceklerini dile getirdi.

Jeong, Kuzey Kore'nin Rusya'ya büyük miktarda silah ve mühimmat sağlamasıyla yaklaşık 15 bin asker göndermesinin uluslararası toplumda ciddi endişelere yol açtığına dikkati çekerek, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal eden ve Kore Yarımadası ile bölgesel güvenlik ve barışı tehdit eden Kuzey Kore-Rusya askeri işbirliği konusunda derin endişe duyduğunu aktardı.

Kore Savaşı'nı ateşkes anlaşmasıyla kalıcı bir barış düzenine dönüştürmenin, Güney Kore'nin uzun süredir öncelik verdiği bir hedef olduğuna değinen Jeong, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un Kore Yarımadası'nda kalıcı bir barış yapısı oluşturma konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

"Kuzey Kore'nin müzakere masasına geri dönmesi için diplomatik çabaları sürdüreceğiz"

Büyükelçi Jeong, Güney Kore'nin, barış anlaşması da dahil olmak üzere Kore Yarımadası'nda bir barış düzeni oluşturma müzakerelerini ve nükleer silahsızlanma görüşmelerini somut şekilde ilerleteceğini belirterek, "Güney ile Kuzey arasındaki askeri gerilimin azaltılması ve güven inşası, diyaloğun yeniden başlaması gibi ilişkiyi yeniden tesis etme çabalarının yanı sıra uluslararası toplumun anlayışını ve desteğini kazanmak da son derece önemlidir." diye konuştu.

Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade ettiğini vurgulayan Jeong, şunları kaydetti:

"Güney Kore, Kore-ABD ittifakını temel alarak ilgili ülkeler ve uluslararası toplumla birlikte, Kuzey Kore'nin müzakere masasına geri dönmesini sağlamak amacıyla diplomatik çabalarını kararlılıkla sürdürecektir. Hükümetimiz, kardeş ülke Türkiye'nin Kore Cumhuriyeti'nin Kuzey Kore politikasına yönelik tutarlı desteğinden duyduğu memnuniyeti içtenlikle ifade etmektedir."