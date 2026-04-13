Cape Town şehri, Afrika'nın ilk büyük ölçekli ışık sanatı festivaline ev sahipliği yaptı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town, kıtanın ilk büyük ölçekli ışık sanatı festivali olan "Lumenocity" isimli etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Şehrin tarihi parklarından Company's Garden'da 9-12 Nisan tarihlerinde "Kıtanın Parıltısı: Geçmişten Geleceğe" temasıyla düzenlenen festivale, aralarında Yay Abe ve Mpho Jacobs gibi tanınmış isimlerin de yer aldığı Güney Afrikalı 30'dan fazla sanatçı ve tasarımcı, 20'yi aşkın devasa ışık gösterisi ve dijital eserleriyle katıldı.

Yerli ve yabancı binlerce katılımcının yoğun ilgi gösterdiği festival boyunca Iziko Güney Afrika Müzesi ve Ulusal Galeri gibi ikonik yapılar, yüksek teknolojili projeksiyonlarla hareketli sanat eserlerine dönüştürüldü.

"Umut Işığı"ndan "LED Mağarası"na

Festivalin merkezinde yer alan 10 metre yüksekliğindeki "Umut Işığı" kulesi ise gökyüzüne uzanan güçlü ışık huzmesiyle, etkinliğin en dikkat çekici eserleri arasında yer aldı.

Afrika'nın yükselen teknolojik ve sanatsal potansiyelini simgeleyen bu ışık hüzmesi, şehrin birçok noktasından gözlendi.

Festivalin en çok ilgi gören eserlerinden "Sonsuzluk Tüneli" ise 20 metre uzunluğundaki tam kapsayıcı LED tüneli ile ziyaretçilere ışık ve sesin senkronize hareketiyle mekan algısını yitirten dijital bir yolculuk deneyimi yaşattı.

"Titreşen Bahçe" isimli eserde ise parktaki bazı ağaçlar üzerine yerleştirilen ışık sistemi ve sensörler aracılığıyla ziyaretçiler, kendi hareketleriyle ışıkların renklerini ve ritmini değiştirerek sanat eserinin bir parçası haline geldi.

Iziko Güney Afrika Müzesinin dış cephesini kaplayan "Kıtanın Ritmi" isimli devasa projeksiyon gösterisinde ise geleneksel Afrika desenleri ve mağara resimleri, modern dijital animasyonlarla harmanlanarak müzenin tarihi dokusuyla birleştirildi.

Festivalin bir diğer ilgi çekici eseri "LED Mağarası" ise iç yüzeyi tamamen yüksek çözünürlüklü ekranlarla kaplı 5 metrelik küplerde, Güney Afrika'nın doğasını konu alan 360 derecelik görsel şovları deneyimleme fırsatı sundu.

Afrika'nın ilk büyük ölçekli ışık festivali

Lumenocity'nin kurucusu ve küratörü Gareth Hadden, AA muhabirine, festivalin yaratıcılığı, teknolojiyi ve kamusal alanı insanları şaşırtacak ve onlara ilham verecek şekilde bir araya getirme vizyonuyla doğduğunu belirterek "Bu etkinlik, şehri ışık ve sesin canlı bir tuvaline dönüştüren büyüleyici bir yolculuk" dedi.

Hadden, etkinliğin Afrika'nın ilk büyük ölçekli ışık sanatı festivali olduğuna dikkati çekerek "Lumenocity, ışığın ve sanatın büyüsünü kullanarak insanları gerçekten bir araya getiriyor ve Afrika'nın yaratıcı potansiyelini tüm dünyaya kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

Güney Afrikalı sanatçıların, gece gökyüzünü aydınlatan nefes kesici gösteriler yaratmak için muazzam bir işbirliği yürüttüğüne değinen Hadden, festivalin sadece ışık sanatının büyüsünü kutlamakla kalmayıp, aynı zamanda topluluk katılımını ve insanlar arasındaki güçlü bağı teşvik etme amacı taşıdığını söyledi.

Hadden, Lumenocity etkinliğiyle Cape Town'u, küresel ışık sanatı festivali takviminin vazgeçilmez bir durağı yapmayı ve Güney Afrikalı sanatçıların eserlerini dünyanın dört bir yanında sergileme fırsatı yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.