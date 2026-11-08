Gündemde COP31 zirvesi, Türkiye-Çin yeşil forumu ve Adalet Bakanlığı bütçesi var

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ortadoğu'da Yeni Bir Bölgesel Toplum Sözleşmesi Arayışı Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Kurucular Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına katılacak.

(Ankara/09.00/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) açılışında konuşacak.

(Antalya/10.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında basın toplantısı düzenleyecek, "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri: Ülke Tecrübeleri" başlıklı yüksek düzeyli panel ile üst düzey yuvarlak masa toplantısına katılacak.

(Antalya/11.00/13.00/15.00)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, COP31 kapsamında Baskı Altındaki Kırsal Tedarik Zincirleri Raporu tanıtımına, Yüksek Düzeyli Kadın Çiftçiler Diyaloğu, Su, Tarım ve Gıda Güvenliği Oturumu, Gıda, Tarım ve Sağlık Günü Yan Etkinliği, İklim Ekseninde Tarımın Geleceği-Gıda Arzı Söyleşisi ile Yüksek Düzeyli Genç Çiftçiler Diyaloğu etkinliklerine katılacak.

(Antalya/11.00/12.00/14.00/14.30/15.00/17.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (672 gün) ve 4 yıl (1617 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Afyonkarahisar/14.30)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Karşıyaka-Beşiktaş müsabakasıyla sona erecek.

(İzmir/19.00)

2- UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlı ekip, Belçika ile İzmir'de yapacağı 1. Grup beşinci maçının hazırlıklarına tesislerde basına kapalı idmanla başlayacak.

(İstanbul/13.00/19.00)

3- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci turundaki Karadağ, İsrail ve Polonya maçları öncesi medya günü, Turkcell BGM'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/16.00)

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Kaynak: AA