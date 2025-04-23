Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Etkinliklerine Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul edecek, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliğine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısına ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konserine katılacak.

(Ankara/12.00/13.00/15.00/17.30)