Gündelik hayatlarından esinlenerek hikaye kitabı yazan ilkokul öğrencileri, imza günü düzenledi

BURSA'da, Sadi Etkeser İlkokulu'nda sınıf öğretmenleri Habibe Yazar'ın yönlendirmesiyle hikayeler yazan 3-B sınıfı öğrencileri, yine öğretmen ve ailelerinin desteğiyle hikayelerini kitaplaştırdı. Kitaplarda bulunan tüm resimleri öğrenciler kendileri çizerken, bazıları hikaye görselleri konusunda yapay zekadan da faydalandı. Öğrencilerin gündelik hayatlarından ve ilgisini çeken konulardan oluşan kitaplar için okul içerisinde imza günü de düzenlendi.

Osmangazi ilçesinde eğitim veren Sadi Etkeser İlkokulu'nun 3-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Habibe Yazar'ın yönlendirmesiyle gündelik yaşamlarından ve ilgi duydukları konulardan hikayeler kaleme aldı. Öğrenciler, yazdıkları hikayeleri sınıf ortamında arkadaşlarına anlatarak, görüş ve önerilerini değerlendirdi. Bir önceki sınıfında öğrencisi olan kızının hikayesini kitaplaştıran Habibe Yazar, bu çalışmaya büyük ilgi gösteren öğrencilerinin isteği üzerine projeyi tüm sınıfa yaydı. Yeni sınıfında da aynı projeye devam eden Yazar, öğrencilerinin hikayelerini, velilerin ve okul yönetiminin desteğiyle kitap haline getirerek, okuma-yazma sevgisini güçlendirmeyi hedefledi. Hazırlanan hikaye kitapları için okulda imza günü düzenlenirken, etkinliğe tüm okul öğrencileri de katılarak, çalışmanın örnek olmasına katkı sağladı.

'KİMİ KIRILAN KOLUNU, KİMİ ÇIKAN DİŞİNİ YAZDI'

Projenin, kızının yazdığı hikayelerle başladığını söyleyen Habibe Yazar, "Daha önceki grubumda kendi kızım okuyordu. Orada, kızımın güzel hikaye ve resimlerini bastırmayı düşünmüştüm. Sonra kızımın sınıf arkadaşları da heveslendi ve projeyi bütün sınıfa yaymaya karar verdik. O grupta uyguladığımız bu çalışmayı, şimdiki sınıfımızda da yapmak istedik. Projeye, 2'nci sınıfın kasım ayında başladık. Önce konuları ve kahramanları belirledik. Konularını kendileri seçtiler; hepsi günlük hayatlarından bir olay anlattı. Kimi kırılan kolunu, kimi çıkan dişini yazdı. Rüyasını, doğan kardeşinin bebeklik dönemini anlatanlar da oldu. Böylece kitaplarımız ortaya çıktı" dedi.

'KİTAP OKUMAYI VE YAZMAYI SEVDİRDİ'

Öğrencilerinin yazdığı hikayelerin kitaplaşma sürecini de anlatan Yazar, "Çocuklara, 'Herkesin resim yeteneği olmayabilir, resimlerde büyüklerinizden yardım alabilirsiniz' dedim. Resimlerini çizdiler. Bazıları son dönemde gündemde olan yapay zeka uygulamalarından destek alarak görsellerini oluşturdu. Bazıları ise çizimlerinin orijinal haliyle kalmasını istedi. Sonuç olarak, tüm öğrencilerin çalışmaları çok güzel oldu. Proje, çocuklara pek çok şey öğretti. Kitap okumayı ve yazmayı sevdirdi. Kitaplarımızı sınıfta okuduk ve okurken arkadaşları hikayeleri değerlendirdi. Değerlendirme yaparken bir şartımız vardı. Okunan hikayenin önce üç olumlu, ardından üç olumsuz yönünü söylemelerini istedik. Beğenmedikleri yönleri de çözüm önerisiyle birlikte ifade etmelerini bekledik. Böylece eleştirinin bir adabı olduğunu, güzel olanı desteklemek gerektiğini en başta öğrendiler. Bir olayı giriş, gelişme ve sonuç bölümleriyle, bir bütün olarak değerlendirmeyi ve anlatmayı öğrendiler. Zorlandılar fakat kitaplar tamamlanınca çok mutlu oldular. Başarıya giden yolun zorluklardan geçtiğini de kavradılar. Anne ve babaları büyük destek verdi. Aile kavramını, birlik ve beraberliğin önemini öğrendiler. Şu an çocukların hepsi çok mutlu" ifadelerini kullandı.

'SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN BİR KISMIYLA FİDAN BAĞIŞI YAPTIK'

Kitapların basım sürecinin ardından öğrencileriyle okulda bir imza günü düzenlediklerini belirten Habibe Yazar, "İmza günümüze çocukların yakın akrabaları, arkadaşları ve diğer sınıflarımız katıldı. Etkinlikte hem satış hem de kitap tanıtımı yaptık. Ayrıca çocuklar, kitap yazmanın nasıl bir süreç olduğunu ve tecrübelerini arkadaşlarına anlattı. Kitaplar, yakın akrabalara satıldığı için kendilerine göre iyi bir gelir elde ettiler. Böylece emeklerinin karşılığını almayı da öğrenmiş oldular. Projemiz sayesinde kitabın nasıl bir emek ürünü olduğunu ve ne kadar değerli bir şey olduğunu gördük. Kitap satışlarından elde edilen gelirlerin bir kısmı, Çanakkale'de yanan ormanlara fidan bağışı olarak gitti. Bir kısmı ise diğer hayır kurumlarına gönderilecek" diye konuştu.

'YENİ DOĞAN KARDEŞİMDEN ESİNLENDİM'

Kitap okumayı ve yazmayı çok sevdiğini ifade eden 3-B sınıfı öğrencisi ve 'Benim Hayatım' kitabının yazarı Züleyha Bedük, hikayesinde kardeşinden esinlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Öğretmenimiz kitap yazmamızı istediğinde, şu an 1 yaşında olan kardeşim Ahmet doğmuştu. Ben de kardeşimi çok seviyordum ve bu yüzden, küçük bir bebeğin hayata gözlerini açması, büyüyüp 7 yaşına gelmesi ve hayallerini anlatmasıyla ilgili bir kitap yazdım. Kitaptaki resimleri de ablam çizdi. Onun yeteneklerine saygı duyuyorum. Gerçekten çok güzel resimler yapıyor. Kitabımın kapağını da muazzam şekilde çizdi. İmza günü de çok güzel geçti. İyi ki öğretmenimiz böyle bir kitap yazmamı istemiş. İmza gününde çok mutlu oldum. İçimde büyük bir gurur vardı. İyi ki böyle bir kitap hazırlamışım. Öğretmenimiz bizi heveslendirdi. Arkadaşlarımız da hem beğendikleri hem de beğenmedikleri tarafları söyledi."

'KİTABIMI OKURSANIZ UYKU TRENİNDE KARŞILAŞABİLİRİZ'

'Uyku Treni' kitabının yazarı Nevşin Deniz Taş ise "Kitap yazmamız söylendiğinde aklıma ilk olarak 'Uyku Treni' geldi. Çünkü annem bana hep, 'Eğer uyursan uyku trenine binebilirsin' diyordu. Bu kitabı okur ve uyursanız, belki benimle uyku treninde karşılaşabilirsiniz" dedi.

'KİTAP FUARINDA STANT AÇMAYI PLANLIYORUZ'

Sadi Etkeser İlkokulu Müdürü Erdal Karataş ise önümüzdeki yıl, kitap fuarına katılacaklarını belirterek, "Çocuklarımız, beklentilerin üzerinde kitaplar yazdılar. Ağaç yaş iken eğilir. Biz, çocuklarımızı şimdiden yazmaya, okumaya ve iç dünyalarını dışa aktarmaya teşvik ederek, bunun altyapısını oluşturduk. Dolayısıyla çocukların, iç dünyalarını bazen şiirle, bazen romanla, bazen de hikayelerle gelecek nesillere aktarabilmeleri için bir zemin hazırlamış olduk. Tüm kitaplara göz gezdirdim, fakat hepsini henüz okuyamadım. Ben de kitapları torunlarıma gönderdim. Onlar da okuyup, fikirlerini bize bildirecekler. Biz de bu geri dönüşleri öğrencilerimize aktaracağız. Gelecek yıl, çocuklarımız 4'üncü sınıfa geçtiğinde, konusunda uzman yazarlarımızı okulumuza davet edeceğiz veya öğrencilerimizi yazarlarımızla buluşturacağız. Ardından kitap fuarında çocuklarımıza bir stant açmayı planlıyoruz" diye konuştu.