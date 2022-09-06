Gülsüm, öldürülmeden 1 hafta önce eşini savcılığa şikayet etmiş

ANKARA'da, boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren Mehmet Kuyar'ın (33) tutuklu yargılanmasına başlandı. Avukat Onur Tatar, Gülsüm Kuyar'ın öldürülmeden bir hafta önce uzaklaştırma ihlali yapan eşini savcılığa şikayet ettiğini söyledi.

Ankara'da 21 Şubat'ta meydana gelen olayda Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, okulda tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Mehmet Kuyar, 7 gün sonra polis tarafından yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mehmet Kuyar'ın, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve öldürdükten sonra eşinin cep telefonu ve banka kartını alarak harcama yaptığı için 'hırsızlık', 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından da 16 yıl hapsi talep edildi.

Müşteki avukatı Onur Tatar ise, Gülsüm Kuyar'ın olaydan bir hafta önce uzaklaştırma ihlali yapan kocasını savcılığa şikayet ettiğini; ama savcılığın Gülsüm'ün ölümünden 1 gün sonra ihlal kararı verdiğini söyledi. Tatar, ayrıca sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini ve olaydan sonra 1 hafta boyunca kaçtığını hatırlatarak, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan da soruşturma yürütülmesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tüm katılma taleplerini kabul ederek, sanığın tutukluluk durumunun devamı karar verdi. Ayrıca mahkeme sanığa yeni bir avukat atanması için baroya yazı yazılmasına da karar vererek, duruşmayı erteledi.