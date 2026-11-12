Gülhan Taş cinayeti davasında sanığa ek savunma süresi verildi, tutukluluk sürdü

Ankara'da bir süre birlikte yaşadığı Gülhan Taş'ı (30) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Mehmet Say'ın (38) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu sanık Say'ın esasa ilişkin savunma yapmak için ek süre talebini kabul edip tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl 8 Aralık'ta meydana geldi. Bir apart otelde çalışan Gülhan Taş, sabah işe gitmek için evden çıktığında, 2 yıl önce yaklaşık 3 ay birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı Mehmet Say'ın bıçaklı saldırısına uğradı. 21 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Taş, ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Taş, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti, Say tutuklandı.

İLK SALDIRI ARACIN İÇİNDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Mehmet Say'ın, Gülhan Taş'ın otomobilinin camını küçük bıçak yardımıyla kırdığı, bıçağın aracın içine düştüğü, Gülhan'ın araçtan inerek kaçmaya çalıştığı sırada yere düştüğü belirtildi. Say'ın bu sırada cebindeki daha büyük kesici aletle Taş'a saldırmaya ve yaralamaya başladığı aktarıldı. Mehmet Say'ın Gülhan Taş'ı yaraladıktan sonra 2'nci kez kesici aletle saldırdığı ve kaçtığı belirtildi.

İddianamede otopsi raporuna da yer verildi. Raporda, Gülhan Taş'ın vücudunda toplam 21 kesici ve delici alet yarası bulunduğu belirtildi. Savcılık, Mehmet Say hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Mala zarar verme' suçundan da 4 yıla kadar hapis talep etti.

'ERKEKLİK GURURUMU İNCİTTİ'

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Say ve taraf avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve Gülhan Taş'ın aile yakınları da salonda hazır bulundu. Mahkemede, mütalaaya karşı son savunmasını yapmak üzere sanığa söz verildi.

Tutuklu sanık Mehmet Say, savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını belirterek, "Aslında savunmamı detaylı bir şekilde yapmak için hazırlanmıştım. Ancak bazı hususların yeterince açıklığa kavuşturulmadığını düşünüyorum. Bilirkişi raporunun yeniden incelenmesini talep ediyorum. 25 Haziran 2025 tarihinde aracıma bir takip cihazı yerleştirildi. Bu konuyla ilgili savcılık tarafından da soruşturma yürütüldü. Özellikle bu konunun araştırılmasını sizden rica ediyorum. Gerekli talimatları verirseniz söz konusu telefonun incelenmesini ve takip cihazının hangi telefonla eşleştirildiğinin tespit edilmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü burada olaylara tek yönlü bakıldığını düşünüyorum. Olayların yalnızca bir tarafı değerlendiriliyor. Oysa bütün yönleriyle araştırılması gerekiyor. Benim özellikle üzerinde durmak istediğim husus budur. Olaylara tek taraflı yaklaşılmamasını ve bütün delillerin değerlendirilmesini talep ediyorum. Basına yansıyan haberler tamamen taraflıdır. Mütalaaya karşı itiraz etmekteyim. Bu dava için uzman bir bilirkişinin atanmasını istiyorum. Gülhan'ı düşünmediğim bir gün bile yok. Cezaevinde Gülhan'ı düşünüp günde 5-10 dakika ağlıyorum. Yaptığıma çok pişmanım. Almış olduğu parayı verseydi yapmayacaktım. Bana kolyeyi verseydi alıp gidecektim. Bir erkeğin yanında benim aldığım kolyeyi takması erkeklik gururumu incitti. Mütalaaya karşı asıl savunmamı yapmak için ek süre talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Öldürülen Gülhan Taş'ın aile avukatı Enver İpek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise bilirkişi raporunu kabul etmediklerini ve yeni bilirkişi raporu alınması gerektiğini belirterek, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre ve sanığın tahliyesini talep etti. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini ifade ederek, avukatların tevsi tahkikat taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Ara karar veren mahkeme, tutuklu sanık Say'ın esasa ilişkin savunma yapmak için ek süre talebini kabul edip tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE DHA'YA ANLATMIŞTI

Gülhan Taş, hayatını kaybettiği saldırıdan önce 22 Eylül 2024'te DHA'ya verdiği röportajda, Mehmet Say'ın ısrarla kendisini takip edip tehdit ettiğini, birçok kez alınan uzaklaştırma kararına rağmen kendisine ulaşmaya çalıştığını anlatmıştı. Gülhan Taş, Mehmet Say'ın cep telefonu, saat, epilasyon cihazı, gözlük gibi pahalı hediyeler alıp, banka hesabına para göndererek kendisine ulaşmaya çalıştığını, ulaşamayınca da aldığı hediyeler için icra takibi başlatıp, hediyelerin toplam ücreti olan 130 bin lirayı geri ödemesi için ödeme emri gönderdiğini söylemişti.

PARA GÖNDERİP DEKONTLA MESAJLAR BIRAKTI

Gülhan Taş o dönem yaşadıklarını, "Uzak mesafe ilişkisiydi, 3 ay kadar sürdü. Ama kişinin normal olmayan davranışları sebebiyle sonlanmak zorunda kaldı. Ben istemediğim halde birçok hediye, birçok kez ısrarla banka hesabıma para gönderimi yapıyordu. Çok fazla cinsel içerikli konuşmalar üzerinde baskı kuruyordu. Ayrıca aramızdaki özel durumları arkadaşlarıma, yakın çevreme anlatmasından, paylaşmasından dolayı ilişkimi bitirdim. Beni tehdit etmeye devam etti. 'Azabım mazoşistliğimden daha beter olacak, tanrılarınız yardım bile edemeyecek' paylaşımı yapmış. Her yerden engelli olduğu halde bana mail yoluyla ulaşıyordu. Mailden ulaşamazsa hesabıma para gönderip açıklama kısımlarına mesajlar bırakıyordu. Barışma ümidiyle oturduğum siteye taşındı. Şu an koruma kararı çıkarttırdığım bir kişiyle aynı sitede yaşıyorum. Ve sürekli benim kapımın önünden geçerek bana hala mesajlar atmaya devam ediyor" ifadeleriyle anlatmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı