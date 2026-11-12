Greta Thunberg, Antalya'da Türkiye'yi İsrail'e petrol ambargosu uygulamaya çağırdı

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Haber: Narin Diri | Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANTALYA) - İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında katıldığı basın toplantısında, " Türkiye'yi İsrail'e petrol ambargosu uygulamaya çağırıyorum" dedi. Thunberg, enerji sevkiyatının " Filistin'deki soykırımı doğrudan körüklediği"ni belirterek, iklim kriziyle insan hakları ihlallerinin birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Thunberg, "Gezegen ölmüyor, öldürülüyor ve bunu kimin yaptığını biliyoruz" dedi.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen COP31 kapsamında konferansın medya merkezinde "Greta Thunberg ve Ön Cephedeki Topluluklardan İklim Adaleti ve Hesap Verebilirlik Talebi" başlıklı basın toplantısı gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Thunberg'in yanı sıra Nepal Milletvekili Sagar Dakar, Avustralya'dan yerli topluluk temsilcisi Rikki Dank, Filistin İklim Stratejisi Enstitüsü Kurucusu Mohammad Usrof ve Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çevre ve iklim adaleti alanında çalışmalar yürüten Celine Isimbi yer aldı.

Konuşmacılar, hükümetlerin iklim krizi karşısındaki politikalarını eleştirerek iklim adaleti ve hesap verebilirlik çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E ENERJİ SEVKİYATININ DURDURULMASI ÇAĞRISI

Türkiye'den İsrail'e enerji sevkiyatı yapıldığını ileri süren Thunberg, söz konusu sevkiyatların "Filistin'deki soykırımı doğrudan körüklediğini" savunarak fosil yakıt politikaları ile insan hakları ihlalleri arasındaki ilişkiye dikkati çekti. Thunberg, sevkiyatların durdurulması çağrısında bulundu.

İklim krizinin yalnızca çevresel bir sorun olarak ele alınamayacağını vurgulayan Thunberg, hükümetlerin politikalarının insan hakları üzerindeki etkilerinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"GEZEGEN ÖLMÜYOR, ÖLDÜRÜLÜYOR"

Dünyanın giderek daha ağır krizlerle karşı karşıya kaldığını belirten Thunberg, şu ifadeleri kullandı:

"Daha fazla soykırımın, daha fazla ekolojik yıkımın yaşandığı, temel haklarımızın tamamen aşındığı ve temel ihtiyaçların lüks haline geldiği bir geleceğe doğru ilerliyoruz."

Mevcut durumun giderek daha fazla kontrolden çıktığını söyleyen Thunberg, "Özellikle böyle ortamlarda durumun ne kadar kontrolden çıkmış olduğu her zamankinden daha açık görülüyor. Gezegen ölmüyor, öldürülüyor. Bizi kurtarmasını beklediğimiz kişiler gezegeni öldürenlerin ta kendisi. Kimse bizi kurtarmaya gelmeyecek" dedi.

"İNSAN HAKLARINI SAVUNMAK GÖREVİMİZ"

İklim mücadelesinin insan hakları mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Thunberg, devletlerin ve kurumların sorumluluklarına dikkati çekti. Thunberg, "İnsan haklarımız devletler ve diğer kurumlar tarafından tehdit edildiğinde, ayağa kalkmak, sorumluluk almak ve herkesin insan hakları için mücadele etmek bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

İklim krizine karşı mücadelenin yalnızca hükümetlerden ve uluslararası kuruluşlardan beklenemeyeceğini belirten Thunberg, toplumsal hareketlerin ve aktivistlerin ve bireylerin rolüne işaret etti.

COP ZİRVELERİNE ELEŞTİRİ

Thunberg, COP zirvelerinin iklim krizi karşısında yeterli sonuç üretmediğine ilişkin eleştirilerini de yineledi.

COP31 için Antalya'ya gelişinde yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler iklim konferanslarını "yeşile boyanmış sirkler" olarak nitelendiren Thunberg, iklim felaketinin önlenmesi için mevcut müzakere süreçlerinin yeterli olmadığını söylemişti.

Thunberg, aktivistlerin bu süreçlere katılımının önemine ilişkin ise "Aktivistler olarak buradayız çünkü iktidar sahiplerini onlarca yıldır konuştukları şeyleri gerçekten hayata geçirmeye zorlamak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İklim felaketlerine ilişkin bilim insanlarının ve krizden doğrudan etkilenen toplulukların uzun yıllardır uyarılarda bulunduğunu belirten Thunberg, COP süreçlerinin tek başına iklim felaketini önlemeye yeterli olmadığını vurgulamıştı.

KONUŞMASINI "KÜRDİSTAN İÇİN ADALET" SÖZLERİYLE TAMAMLADI

Toplantıda iklim adaleti taleplerinin yanı sıra Filistin'deki gelişmeler, insan hakları ihlalleri ve iklim krizinden doğrudan etkilenen toplulukların karşı karşıya kaldığı sorunlar gündeme getirildi. Thunberg, basın toplantısının sonunda konuşmasını "Justice for Kurdistan (Kürdistan için adalet)" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA