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"Erdoğan sayesinde" etiketlerini tasarlayan Mahir Akkoyun, beraat etti

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Seçim döneminde "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medyadan paylaşan grafiker Mahir Akkoyun, Seçim Kanunu'na muhalefet suçundan yargılandığı davadan beraat etti. Akkoyun, "Beraat kararı çıktı nihayet. Sticker tasarlamak ve 'Pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde' demek suç değilmiş" dedi.

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı ve "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, yargılandığı davada beraat etti.

'Erdoğan sayesinde' etiketlerini tasarlayan Mahir Akkoyun, beraat etti

"SUÇ DEĞİLMİŞ"

Akkoyun kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Beraat kararı çıktı nihayet. Sticker tasarlamak ve 'Pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde' demek suç değilmiş. Berfin Kaya, Baran Selanik, Özkan Yücel başta olmak üzere destek olup yalnız bırakmayan avukatlara, gazetecilere, sanatçılara kısacası adını sayamadığım herkese teşekkür ederim. Zaten baştan aşağı anlamsız ve dayanağı olmayan bir süreçti ve çıkan bu kararla da tescillenmiş oldu" mesajını paylaştı.

'Erdoğan sayesinde' etiketlerini tasarlayan Mahir Akkoyun, beraat etti

SEÇİM KANUNU'NA MUHALEFETTEN YARGILANDI

Akkoyun'un hazırladığı etiketler, 14 Mayıs seçimleri öncesinde işleyen seçim takvimi sürecinde, nisan ayında sıklıkla kullanıldığı için 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un 61 ve 151/2 maddesi uyarınca yargılandı. Akkoyun, seçim döneminde ilan ve reklam yerleri yasağına uymamak" suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

'Erdoğan sayesinde' etiketlerini tasarlayan Mahir Akkoyun, beraat etti

Kaynak: ANKA / Güncel

Devlet Bahçeli Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Orcun Yazicioglu:

demek milletin hiç aklında bulunmamış ee bu millet iflah olmaz.

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bbb yildiz:

sanki öbürleri gelince güllük gülistanlık olucaktı buna inanan var mı imamoglu ne yapıyor

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