Gözleri önünde tabancayla öldürülen oğullarının organlarını bağışladılar

ADANA'da evine gelen ve aralarında husumet olan kuzeni Hakan Caymaz (40) tarafından tabancayla başından vurulan Samet Caymaz'ın (24) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışladı. Baba Veysel Caymaz, "Belki oğlumun organları birilerine hayat verir. Bize dua ederler" dedi.

Olay, 11 Haziran günü saat 04.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Caymaz, husumetli olduğu kuzeni Samet Caymaz'ın evine gitti. Bir süre evin avlusunda oturan Hakan Caymaz ile Samet Caymaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan Caymaz, yanında getirdiği tabancayla Samet Caymaz'ı, babası Veysel Caymaz'ın yanında başından vurup, kaçtı.