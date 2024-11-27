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Gözaltı için gelen jandarmaya ateş açtı; 1 astsubay ağır yaralandı

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Manisa Saruhanlı'da, 8 ayrı suç kaydı bulunan firari şüpheli, gözaltı için gelen jandarma ekiplerine tabancayla ateş açtı. Olayda Jandarma Astsubay Emin Y. vurularak ağır yaralanırken, şüpheli ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 8 ayrı suç kaydı bulunan firari şahıs gözaltı için gelen jandarmaya ateş açtı; 1 astsubay ağır yaralandı.

Gözaltı için gelen jandarmaya ateş açtı; 1 astsubay ağır yaralandı

İlçeye bağlı Dilek Mahallesi, Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 8 ayrı suçtan kaydı bulunan ve aranması olduğu öğrenilen Gökhan K.'nın saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına almak için adrese gitti.

Gözaltı için gelen jandarmaya ateş açtı; 1 astsubay ağır yaralandı

Jandarma eve girdiği sırada, Gökhan K. ekiplere tabancayla ateş açtı. Olayda Jandarma Astsubay Emin Y. vurularak ağır yaralanırken, şüpheli ise yakalanıp, gözaltına alındı.

Gözaltı için gelen jandarmaya ateş açtı; 1 astsubay ağır yaralandı

Emin Y., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Astsubay Emin Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltı için gelen jandarmaya ateş açtı; 1 astsubay ağır yaralandı

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Gözaltı için gelen jandarmaya ateş açtı; 1 astsubay ağır yaralandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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