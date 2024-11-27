Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 8 ayrı suç kaydı bulunan firari şahıs gözaltı için gelen jandarmaya ateş açtı; 1 astsubay ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Dilek Mahallesi, Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 8 ayrı suçtan kaydı bulunan ve aranması olduğu öğrenilen Gökhan K.'nın saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına almak için adrese gitti.

Jandarma eve girdiği sırada, Gökhan K. ekiplere tabancayla ateş açtı. Olayda Jandarma Astsubay Emin Y. vurularak ağır yaralanırken, şüpheli ise yakalanıp, gözaltına alındı.

Emin Y., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Astsubay Emin Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.