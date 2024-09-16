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Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken anne Yüksel Güran'ın haftalar önce kaydedilen görüntüsündeki bir detay büyük ses getirdi. Gülistan Doku'nun ailesinin ziyareti sırasında ağıt yakan anne Yüksel Güran'ın kullandığı "Narin karanlıkta kalmasın. Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" ifadesi duyanları şaşırttı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Gülistan Doku Narin Güran Diyarbakır

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