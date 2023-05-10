Görme engelliler seçim şablonunda Braille alfabesi olmamasını protesto etti

Haber : DİLAN KUTLU - Kamera: LADİN DEĞER

Türkiye Körler Federasyonu, seçim kampanyalarında engellileri görmezden gelen siyasi partileri ve görme engellilerin oy kullanabilmesi hazırlanan şablonda Braille alfabesine yer vermeyen Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) protesto etti. Altı Nokta Derneği Ankara Şubesi Sekreteri Hasan Tatar, "Seçimlerde şablon getirdiler. Ama şablonların üzerinde Braille alfabesi yok. Çok sayıda parti girdiği için kocaman bir şablon, onun kullanılması fiilen mümkün değil. Gördüğümüz kadarıyla getirilen şablon, ihtiyacı karşılamaktan son derece uzak. Yine önceki seçimlerde olduğu gibi refakatçilerimizin yardımıyla oy kullanmak zorunda kalacağız" dedi.

Türkiye Körler Federasyonu üyeleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın başlangıcı olan bugün Ankara'daki Güvenpark'ta toplanarak basın açıklaması yaptılar. Siyasi partilerin seçim kampanyalarında kendilerini görmezden geldiği belirten görme engelliler, Güvenpark'ta sembolik seçim sandığı kurdular ve sandığa oy yerine kırmızı kart attılar.

Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Mehmet Emin Demirci, burada yaptığı açıklamada, siyasi partilerin seçim kararının alındığı 10 Mart 2023 tarihinden beri engellileri görmezden geldiğini söyleyerek, "Biz de onları görmeyeceğiz. Seçim konuşmalarında diğer kesimleri dile getirdiler, çeşitli vaatlerde bulundular. Ama engellilerle ilgili hiçbir şey duydunuz mu" diye sordu.

Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel ise "10-16 Mayıs Engelliler Haftası. Bugün ilk gün, körlerin günleri. Onun için burada toplanıyoruz. Sesimizi en güçlü şekilde gerek iktidara gerekse muhalefete duyurmak için buradayız. Bizim sorunlarımıza kayıtsız kalan, duyarsız olan gerek iktidar gerekse muhalefete haykırıyoruz. Sizler bizleri görmezseniz bizler de pazar günü sizleri görmeyeceğiz. Oylarımızı sizlere vermeyeceğiz. Sizleri kırmızı kartlarla protesto ediyoruz. Birinci derece engellilere 2 bin 300 lira, kendine bakamayan ve ona yardımcı olan görevlilere verilen ücret 4 bin civarında. Geçmişte asgari ücret düzeyinde olan bu düzeyler yılar geçtikçe eridi" diye konuştu.

"ENGELLİ MAAŞI 2 BİN 300 LİRAYLA GEÇİNMEYE ÇALIŞAN İNSANLAR VAR"

Görme engelli Mürüvet Murat da engellilerin sorunlarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Bizim siyasilere vermek istediğimiz mesaj şu; biz, sivil toplum örgütüyüz, bütün partilere eşit mesafedeyiz. Bizi yok saydılar. Milletvekili listelerinde doğru düzgün engelli yer almadığı gibi, herkesi dillendirdiler, 'Engelli kardeşlerim, sizin sorununuz nedir? Sizler için de şunları yapalım' diyen hiçbir parti olmadı. 7-8 milyon engelli var Türkiye'de. Bunların birer tane yakınını düşündüğümüz zaman 16 milyon yapar. 16 milyon oyu yok saydılar. Engelli maaşı 2 bin 300 lirayla geçinmeye çalışan insanlar var. Bugün asgari ücret bile insanlara yetmezken bu para komik. Kadın engelli olarak Türkiye'de yaşamak hepsinden daha zor. Mesela ben sokakta yürürken birinin gelip koluma girmesi beni rahatsız ediyor. Çünkü birçok yerde yardım almak zorunda kalıyoruz. Bir sarı çizgi bile yok."

Altı Nokta Derneği Ankara Şubesi Sekreteri Hasan Tatar da ise "Arkadaşlarımız bu seçimlerde çeşitli siyasi partilerden çok sayıda engelli temsilcisinin listelere girebileceğini umuyorlardı. Ama maalesef siyasi partiler listelerinde engellilere yer vermediler. Eskiden beri toplumun dezavantajlı grupları, her zaman ilk göz ardı edilen kesimlerdir. Çünkü bizim adımıza başkalarının bizi savunması, yasalar çıkarması çok mümkün değil. Birçok yasa yanlış yapılıyor" dedi.

"SEÇİMLERDE ŞABLON GETİRDİLER. AMA ŞABLONLARIN ÜZERİNDE BRAİLLE ALFABESİ YOK"

Tatar, görme engellilerin oy verme sırasında yaşayacağı zorluklara ilişkin, "Seçimlerde de şablon getirdiler. Ama şablonların üzerinde Braille alfabesi yok. Çok sayıda parti girdiği için kocaman bir şablon, onun kullanılması fiilen mümkün değil. 'Evinden gelemeyen insanların evine sandık getiriliyor' dendi ama ne zaman başvuracak? Bir kısım engellilerin bunu takip etme şansı yoktur. Görme engelli insanlar, kendileri bir birey olarak, bağımsız olarak oy kullanma istiyorlar. Onunla ilgili yıllardır mücadele yürütüldü. Nihayet yasaya şablon olayı kondu, onu da ilk bu seçimde uygulayacaklar ama gördüğümüz kadarıyla getirilen şablon, ihtiyacı karşılamaktan son derece uzak. Gene önceki seçimlerde olduğu gibi refakatçilerimizin yardımıyla oy kullanmak zorunda kalacağız" diye konuştu.