Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Göreme'de peribacasından kopan kayalar altında ölen Tuna çifti Sakarya'da defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göreme'de peribacasından kopan kayalar altında ölen Tuna çifti Sakarya'da defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kayaların altında kalarak ölen Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın cenazeleri Sakarya'da toprağa verildi. Orhan Camisi'ndeki törenin ardından Begüm Çetinkaya Tuna Sapanca'da, Fatih Eray Tuna ise Geyve'de defnedildi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın cenazeleri, Sakarya'da toprağa verildi.

Tuna çifti için Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Tuna ailesinin yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya milletvekilleri Murat Kaya, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Begüm Çetinkaya Tuna'nın (31) cenazesi Sapanca Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi, Fatih Eray Tuna'nın (31) naaşı ise Geyve'ye gönderildi.

Tuna'nın cenazesi, Geyve Merkez Sinanbey Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sakarya'da internet haber sitesinin imtiyaz sahibi olan Fatih Eray Tuna'nın, 1999 Marmara Depremi'nde enkaz altından kurtarıldığı, çiftin temmuzda evlendiği öğrenildi.

Olay

Nevşehir'in Göreme beldesinde dün, etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna ile Fransız uyruklu Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Olayda yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 5 bilirkişi görevlendirildiğini, idari ve adli soruşturmanın sonucunda olayın bütün yönleriyle açıklığa çıkmasını beklediklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu

Brown ve Abdülkerim'in cezaları belli oldu! Biri daha çok maçta yok
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

Fenerbahçe'den Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
İsrail’de tarihi sonuç: Arap partileri 19 milletvekiliyle Netanyahu’nun kaderini belirleyebilir

İsrail'de Arap partileri Netanyahu’nun kaderini belirleyebilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor?

İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor?
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Sarıgül soruşturmasında peş peşe gözaltılar! Okul müdürü de yakalandı
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu

İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
Milyon dolarlık malikanede kanlı baskın! İş insanıyla 2 kızına kurşun yağdırdılar

Lüks malikaneye kanlı baskın! İş insanıyla 2 kızına kurşun yağdırdılar
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Bursa'da kiracı kadından 4 yıllık yıldırma iddiası! Mülk sahibinin kardeşinin gece yaptıkları kamerada

Gece karavanla gelip dükkanın önünü dağıttı! 4 yıldır bitmiyor
TÜRK-İŞ açıkladı! 4 kişilik ailenin açlık sınırı 38 bin 24 lira, yoksulluk sınırı 123 bin 856 lira oldu

Açlık sınırı 38 bin lirayı aştı! Yoksulluk sınırı dudak uçuklattı