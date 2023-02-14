Gönüllü madenci enkazda bulduğu altınları polise teslim etti

Çorum'un Bayat ilçesinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönüllü olarak Kahramanmaraş'a giden maden işçisi Ekrem Redif, enkazda bulduğu 22 yarım altın, altın küpe, altın kolye ve bir miktar parayı tutanakla polis ekiplerine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bayat ilçesinden farklı mesleklerden gönüllü bir grup, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti.

ZİYNET EŞYASI İLE PARA VE ELEKTRONİK CİHAZ BULDU

Burada çok sayıda enkazda arama kurtarma çalışmasına katılan ekip, Hayrullah ve Dumlupınar mahallelerindeki enkazlarda çeşitli ziynet eşyası ile para ve elektronik cihaz buldu.

22 YARIM ALTIN, ALTIN KÜPE...

Ekip üyelerinden maden işçisi Ekrem Redif, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir enkazda arama kurtarma çalışması yaptığı sırada bulduğu 22 yarım altın, altın küpe, altın kolye ve bir miktar parayı tutanakla polis ekiplerine teslim etti.