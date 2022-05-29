Gönüllü Afganlar, kurdukları "seyyar okullarla" çocukları eğitiyor - Haberler

Afganistan'da gönüllü bir grup eğitimci, okulu olmayan köylere götürdüğü seyyar okul ve kütüphanelerle kız ve erkek öğrencilerin gelecekleri için hayal kurmasına vesile oluyor.

Uzun yıllar süren askeri çatışma ve siyasi krizlerin kalkınmasını olumsuz etkilediği Afganistan'da, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan çocukların okula gidip eğitim alması mümkün olmuyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından ocak ayında hazırlanan rapora göre, Afganistan'da eğitim olanaklarına erişimde büyük zorluk yaşayan okul çağında 7,9 milyon çocuk bulunuyor.

"Pen Path" derneği de bu ihtiyacı bir nebze olsun hafifletmek adına 2009 yılında eğitim faaliyetlerine başladı.

Ülkede okulu olmayan bölgelerde, okul yapmak için kampanyalar başlatmak amacıyla kurulan ve 2009'dan itibaren onlarca okulun açılmasına vesile olan Pen Path derneği, ekonomik koşulların ağırlaştığı Afganistan'da seyyar okul ve kütüphaneler kurarak çocukların eğitim ihtiyacının karşılanması için çalışıyor.

Dernek halihazırda Kandahar'ın Maruf ve Spin Boldak ilçelerindeki 16 köyde son 7 aydır hizmet veriyor ve tüm ülkede bu faaliyetleri artırmayı amaçlıyor.

Dernek bünyesindeki gönüllü eğitimciler, kitap ve eğitim materyalleriyle donatılan, "Zaranc" adıyla bilinen 3 tekerlekli seyyar araçlarla, her gün köyleri dolaşıyor ve çocuklara Afganistan Eğitim Bakanlığının müfredatına uygun dersler veriyor.

Seyyar okul ve kütüphaneler aracılığıyla 1 ila 9'uncu sınıf yaşında olan çocuklara eğitim verilirken 12'inci sınıfa kadar olanlara da materyal desteği sağlanıyor.

Derslerin çoğu, bölgenin hakim dili olan Peştuca dilinde işlenirken ağırlıklı olarak matematik, fizik, kimya, coğrafya, tarih, edebiyat, İngilizce, Darice gibi dersler veriliyor.

Taliban öncesi dönemde özellikle çatışma bölgelerindeki eğitimden mahrum köylerde faaliyetlerine ağırlık veren dernek, kız çocuklarının okula gidebilmesi için de sosyal kampanyalar düzenliyor.

Dernek, aşiret ve kanaat önderleri, din ve iş adamları ile çeşitli kesimlerden Afgan gönüllülerden destek görüyor. Şu ana kadar toplanan eğitim materyalleri ülke çapında 100 bin öğrenciye ulaştırıldı.

Dernek eğitim faaliyetleriyle, okula gidemeyen öğrencilerin gelecek hayalleri kurmasına vesile oluyor.

Taliban sonrası Afganistan'da, 7-12'inci sınıf seviyesindeki kızların okula gitmesine henüz izin verilmiş değil. Bu nedenle dernek, şehir çapında kız öğrencilerin daimi olarak dersler aldığı "gizli okullar" kurdu. Söz konusu sınıflarda, 7-12'inci sınıf kız öğrenciler sınıflara çevrilen ev odalarında eğitim alıyor.

Dernek, eğitim faaliyetlerini ülke çapında geliştirebilmek için uluslararası toplumdan destek bekliyor.

Öte yandan, dernek faaliyetleri aracılığıyla şu an binlerce öğrencinin eğitim aldığı ifade ediliyor.

"Daha çok yardıma ihtiyacımız var"

Dernek Başkanı Matiullah Vesa, eğitim faaliyetlerine ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ziyaret ettikleri bölgelerde ne okul, ne öğretmen ne de bu yönde herhangi bir çalışma olduğunu aktaran Vesa, bölgenin imkanlarını bu yönde artırmak için çabaladıklarını söyledi.

Dernek faaliyetleri için uluslararası toplum ve kuruluşlardan yardım beklediklerini kaydeden Vesa, seyyar okulların buradaki çocuklar için ilk eğitim kurumu olduğunu ve bunun onları çok mutlu ettiğini aktardı.

Vesa, dernek faaliyetlerine ilişkin şu şekilde konuştu:

"Şu an Afganistan çok kötü bir durumda. Daha çok yardıma ihtiyacımız var. Bu nedenle, Afganların ellerinden geleni ortaya koymaları için böylesi çalışmalar başlattık. Öğretmenin olmadığı yerlerde eğitimler vereceğiz. Ücra bölgeler için, gezici okullar çocuklar için tek umut kaynağı olacak. Yıllardır eğitimden mahrum kalan çocuklar eğitime erişebilecek."

Kızların eğitimi için çevrim içi sınıflar da açmayı planladıklarını kaydeden Vesa, Taliban'dan talepleri hakkında " Taliban'dan kız okullarını açmasını, savaş nedeniyle son yirmi yılda okulun inşa edilemediği yerlere okul yapmasını ve eğitimin geliştirilmesi adına Eğitim Bakanlığına özel bütçe tahsis edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Afganistan için yapılması gerekenler var"

Seyyar okul öğretmenlerinden 22 yaşındaki Madina, "Neden gönüllü oldun?" sorusuna, "Afganistan için yapılması gerekenler var. Milyonlarca kız, kadın öğretmen eksikliği nedeniyle okula gitmekten mahrum kalıyor. Ülkenin çoğu yerinde kadın öğretmen yok. Kızların eğitim alabilmesi adına ben de burada eğitim vermeye başladım." yanıtını verdi.

Çocuklarda büyük bir öğrenme isteği olduğunu aktaran Madina, "Pen Path seyyar okulları aracılığıyla kız öğrencilere eğitim verdiğimde onların yüzlerinde büyük bir mutluluk ve umut görüyorum." dedi.

"Burada eğitim almaktan son derece mutluyum"

Spin Boldak ilçesindeki söz konusu okullarda eğitim alan çocuklar da yaşadıkları sevinci anlattı.

Nazina adında bir kız çocuğu, okulda gördüğü her derste yeni şeyler öğrendiğini ve bunun kendisini geleceği adına mutlu ettiğini kaydetti.

Nazina, "Burada eğitim almaktan son derece mutluyum. Başka öğrencileri eğitmek için ben de öğretmen olmak istiyorum. Diğer kızların da buraya gelip eğitim alması beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Muhammed Mirveyis de "Burada yüzde yüz mutluyum. Eğitim alabilmemiz için okullar, kurslar ve diğer eğitim mekanlarının açılmasını istiyorum." dedi.

Ayrıca köy sakinleri de böylesi eğitim faaliyetlerinden son derece memnun olduklarını ve daha fazla seyyar okulun kurulması gerektiğini dile getirdi.

Bir köy sakini konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu okullar nedeniyle çok mutluyuz. Çünkü, özellikle kızlarımız olmak üzere çocuklarımız eğitimsizdi. Taliban sonrası son 9 ayda tek bir kız dahi okula gidemiyor. Bu nedenle, Pen Path derneği tarafından böylesi okulların faaliyete geçmesi bizi mutlu ediyor."

Afganistan'ın kırsal kesimleri büyük oranda tüm altyapı hizmetlerinden mahrum durumda. Köylerin çoğu, elektrik, su, ısıtma ve kanalizasyon gibi bir çok alanda hizmet bekliyor.

Bu nedenle yine köylerin çoğunda okul, öğretmen ve eğitim materyali bulunmazken uluslararası toplum ve kurumların bu konudaki destekleri hayati önem taşıyor.