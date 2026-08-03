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Gölhisar'da Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Dua Gecesi düzenlendi

Gölhisar'da Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Dua Gecesi düzenlendi
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde, Gölhisar Belediyesi tarafından "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Dua Gecesi" gerçekleştirildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, Gölhisar Belediyesi tarafından "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Dua Gecesi" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Etkinliğe, Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Ayasofya-i Kebir Camii Baş Müezzin Kayyımı İsmail Selman Kızmaz, Mihrimah Sultan Camii Baş Müezzin Kayyımı Bilal Yıldırım ve Pazar Başı Camii Baş İmam Hatibi Adem Bilgetay katılarak Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Programda konuşan Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Sertbaş, "Hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum, anne ve babalarını kutluyorum. Hafızlarımızın yolları, ufukları, bahtları açık olsun. Davetimize icabet eden siz değerli gönül dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Program kapsamında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere gram altın hediye edildi.

Etkinlik, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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