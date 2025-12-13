Boşandığı kadını sokak ortasında 15 yerinden bıçaklayan sanık için 21 yıla kadar hapis istemi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde boşandığı Tuba Y.'yi (29) sokak ortasında 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Tuncay Hançer'in (37) 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay, 1 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Tuncay Hançer ile 8 gün önce boşandığı Tuba Y. arasında caddede konuştukları sırada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tuncay Hançer, yanında bulunan bıçakla Tuba Y.'yi 15 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin müdahalesi ile Tuncay Hançer, elindeki bıçağı bırakırken; o sırada çevredekiler tarafından da darbedildi. Bu sırada bıçaklanan Tuba Y. ise ayağa kalkarak, "Benim çocuklarımın babası" diyerek kalabalığı ayırmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuba Y. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Tuncay Hançer tutuklandı.

ANLAŞMALI BOŞANMIŞLAR

Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen iddianamede; tarafların 24 Ocak'ta anlaşmalı şekilde boşandıkları, olayda Tuba Y.'nin vücudunda 15 bıçak yarası ve kemik kırığı olduğu belirtildi. İddianamede; Tuncay Hançer hakkında 'Kadın ve boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın duruşması, Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. İlk duruşmada, 10 yıl evli kaldıklarını ve eşinin kendisini aldattığını iddia eden Tuncay Hançer, olay gününü anlattı.

TARTIŞMA ÇOCUK MESELESİ İLE BAŞLAMIŞ

Sanık Hançer, "Olay günü eski eşim çocukları görmek için bana gelecekti. Çocuğum epilepsi hastası, o yüzden ben gerektiğinde çocuklarımı takip edebilmem için GPS özellikli kol saati almıştım. Oğlum, kol saatini bulamayınca bulana kadar çocuğu göndermeyi düşünmedim. Bunun üzerine kızım da bunu annesine haber vermiş. Annesi de bu duruma sinirlenmiş olacak ki bana, 'Çocukları senden alacağım, çocuk nasıl gösterilmiyormuş, o zaman sen göreceksin' şeklinde sözler söyledi. Bu sırada evin önüne gelmiş miydi; hatırlamıyorum. Ben de çocuklar bunları duymasın diye dışarıya çıktım, neden böyle yaptığını sordum, 'Çocuk hasta, GPS cihazı olmazsa çocuğu nasıl takip edeceğiz' dedim. Tartıştık ve 'Sen yaptıklarından utanmıyorsun bir de beni tehdit ediyorsun. Madem alacaktın, mahkeme de neden çocukları verdin' dedim" dedi.

'KANI GÖRÜNCE ELİMDELKİ BIÇAĞI YERE ATTIM'

Tartışma sırasında Tuba Y.'nin kendisine "Ben seni aldatmadım" dediğini de aktaran Hançer, "'Hani bana kendini ispatlayacaktın' dedim, o da bana, 'Adam olsaydın' dedi. Bu lafın üzerine sinirlendim ve o andan sonrasını hatırlamıyorum. Cebimde eşimin bana hediye olarak aldığı cep çakısı vardı; tornavida ve pense özelliği olması nedeniyle hep yanımda taşırdım. O an özel olarak yanıma almamıştım, o an nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum. Olay esnasında bir an kendime geldim. Kanı görünce elimdeki bıçağı yere attım. Etraftaki insanlar, bana saldırdıklarında, 'Beni bırakın, ona yardım edin, ambulans çağırın' diye bağırdım" diye konuştu. Sanık daha sonra hem tahliyesini hem de beraatini istedi.

SANIK AVUKATI: TUTUKLULUK SÜRESİNİ UZATMAYA ÇALIŞIYOR

İkinci duruşma da dün Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Tuncay Hançer ile taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı, Tuba Y.'nin duruşmaya katılmayarak sanığın tutukluluk süresini bilerek uzatmaya çalıştığını iddia etti. Beyanların ardından mahkeme heyeti, Tuba Y.'nin dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı mart ayına erteledi.