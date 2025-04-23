Gölbaşı'nda 23 Nisan Kutlaması Yapıldı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve el emeği çalışmalarının sergilendiği etkinlikte ödüller verildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Gölbaşı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Tek İlkokulu bahçesinde devam eden törende, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri sergilendi.
Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödüllerinin verildiği törende, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı el emeği çalışmaları sergilendi.
Programa, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.