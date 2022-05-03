'GÖKDENİZ' yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti - Haberler

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'GÖKDENİZ' yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin gemi üzerindeki son atış testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha ettiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin gemi üzerindeki son atış testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha ettiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi! Donanmamız için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. GÖKDENİZ bu yıl içinde İstanbul fırkateynine entegre edilecek" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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