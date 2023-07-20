Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada Belediyesi'ne 6 ay önce 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ünal Çetin, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi. Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü Seval Duran, kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B., eski Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ünal Çetin'in tutukluğunu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, tahliyesine karar verdi. Çanakkale Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çetin, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.