Giresun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Güncelleme:
Giresun'un Güce, Yağlıdere, Eynesil ve Espiye ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Güce ilçesindeki Spor Salonunda organize edilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Ali Can Uludağ, törende yaptığı konuşmada, çocukların bayramını kutladı.

Öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, çeşitli gösteriler sahneledi.

Yağlıdere

Yağlıdere ilçesindeki tören ise Spor Salonunda gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, burada yaptığı konuşmada, "23 Nisan 1920 yalnızca bir meclisinin açıldığı tarih değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun, dirilişinin ve geleceğe olan sarsılmaz inancın adıdır." dedi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, gösterin ardından sona erdi.

Eynesil

Eynesil ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Eynesil Spor Salonunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven, 23 Nisan'ın Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Tören, öğrencilerin gösterileriyle tamamlandı.

Espiye

Espiye'deki tören ise İlçe Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz ve Belediye Başkanı Erol Karadere, çocukların bayramını kutladı.

Protokol üyeleri, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini teslim etti.

Programda, öğrenciler gösteri sundu.

Kaynak: AA / Ahmet Ceylan
