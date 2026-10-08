GEZGİN, GÖKTÜRK-2 arşiv görüntüleriyle vatandaşların kullanımına sunuldu

TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mehmet Nefes, Türkiye'nin Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme Portalı'nın (GEZGİN) güncellendiğini belirterek, "GEZGİN veri havuzunu, ülkemize uzun yıllar ilk askeri gözlem uydusu olarak hizmet etmiş GÖKTÜRK-2 uydusunun da arşiv görüntüleriyle birlikte tekrar vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Bu kapsamda, TÜBİTAK UZAY tarafından Türkiye'nin uydu görüntülerini tek ve erişilebilir bir platformda bir araya getirmek amacıyla geliştirilen GEZGİN Uydu Görüntü Portalı'nın uluslararası platforma tanıtımı yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre GEZGİN ile Türkiye'nin uydu görüntüleri tek bir platformda toplandı.

GEZGİN üzerinden sunulan uydu görüntüleri, tarım ve ürün takibi, çevresel değişimlerin izlenmesi, ormancılık, afet ve acil durum yönetimi, şehir ve bölge planlama, su kaynaklarının takibi, haritacılık ve arazi kullanımının izlenmesi gibi çok sayıda alanda kullanılabiliyor.

Portal, milli uydu verilerinin kamu hizmetlerinde daha yaygın kullanılmasına, kurumlar arası veri erişiminin kolaylaştırılmasına ve yer gözlem verilerinden üretilen katma değerin artırılmasına katkı sağlıyor.

Portal vatandaşın hizmetinde

TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Nefes, AA muhabirine, GEZGİN'in 7,5 metre çözünürlüğe sahip ilk sivil gözlem uydusunun Türk vatandaşlarına görüntü hizmeti vermesi amacıyla kurulan bir sistem olduğunu söyledi.

Şimdi bu sistemi yenilediklerini belirten Nefes, "GEZGİN veri havuzunu, ülkemize uzun yıllar ilk askeri gözlem uydusu olarak hizmet etmiş GÖKTÜRK-2 uydusunun da arşiv görüntüleriyle birlikte tekrar vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. İleride de kendi atacağımız uydularla, sivil gözlem uydularıyla bu portalı daha da geliştireceğiz, güncelleyeceğiz. TÜBİTAK UZAY olarak alçak yörünge, GEO ve Ay yörüngesine yönelik uydu üretme, tasarlama, hayata geçirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projemiz 'gezgin.gov.tr' de bizim aslında doğrudan vatandaşa dokunduğumuz projelerimizden biri olacak. Bundan dolayı çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Nefes, IAC 2026'ya ilişkin hazırlıklarını uzun süredir sürdürdükleri bilgisini vererek, hem uzay ajanslarıyla hem ulusal hem uluslararası ekosistem oyuncularıyla beraber çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kongreye kalabalık bir ekiple katıldıklarını vurgulayan Nefes, verimli bir etkinlik geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA