Germiciler suç örgütü çökertildi! Çete elebaşı Hakan Germici dahil 10 şüpheli tutuklandı

Muğla'da düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici İsimli Şahsın Yaptığı ve "Germiciler" Grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli şahıs tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da düzenlenen "Kafes Operasyonları" kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve "Germiciler" grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli şahıs tutuklandı.

GERMİCİ SUÇ ÖRGÜTÜNE KAFES OPERASYONU

Muğla'da faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici'nin yaptığı Germiciler organize suç örgütüne yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Kafes Operasyonu" düzenlendi.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Organize suç örgütünün internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden; gerçekte sahibi olmadığı araçları sahibiymiş gibi göstererek ilan verdikleri, sahte tapu ve kimlikle sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları, sahte satılık eşya vb. ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

ÖRGÜT LİDERİNİN 31 SUÇTAN KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca bu suç örgütünün "Silah ticareti" yaptığı ve örgüt elebaşının 31 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında sayıda, tabancalar, sahte tapular, dijital materyaller ile, nakit para ele geçirildi.

10 ŞAHIS TUTUKLANDI

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kuran" bu şahıslardan 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 10 şahıs tutuklandı. Bu suç örgütü ile ilgili çalışmalar devam ediyor.