General Motors'tan yeni Avrupa hamlesi! - Haberler

General Motors, dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin bünyesinde Cadillac ve Chevrolet gibi önemli markalar bulunuyor. Bu sayede her ne kadar dünya genelinde olmasa da şirket Amerika'da iyi satış rakamlarına ulaşıyor.

General Motors, yaklaşık 5 yıl önce Alman otomobil üreticisi Opel'i PSA Grubu'na sattıktan sonra Avrupa kıtasından çekilmişti. Bu çekilme sonrasında şirket faaliyetlerini büyük oranda Amerika kıtasında yürütmeye devam etti. Yapılan açıklamalara göre bu durum ilerleyen günlerde son bulabilir ve şirket tekrardan Avrupa'da hizmet vermeye başlayabilir.

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General Motors, elektrikli otomobil üreticisi olarak Avrupa kıtasına dönecek!

Detroit Free Press tarafından yayınlanan yeni bir habere göre GM, uzun yıllar ardından tekrar Avrupa kıtasına dönmeye hazırlanıyor. General Motors CEO'su Mary Barra, bu haftanın başlarında Los Angeles'taki Milken Küresel Konferansı sırasında bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar sırasında şirketin elektrikli otomobil üreticisi olarak Avrupa'ya döneceğini belirten Barra, şu sözleri söyledi:

"Yaklaşık beş yıl önce, Opel şirketimizi şimdiki Stellantis'e sattık ve içten yanmalı otomobil pazarı konusunda pişmanlık duymadık. Ancak şu anda sahip olduğumuz büyüme fırsatına bakıyoruz çünkü Avrupa'ya tamamen elektrikli bir oyuncu olarak yeniden girebiliriz. Bunu dört gözle bekliyorum."

Her ne kadar şirket tamamen çekilse de Avrupa'nın bazı bölgelerinde Chevrolet Corvette ve bazı Cadillac modellerinin satışı sınırlı sayıdaki bayi sayısıyla devam ediyor. Bu otomobiller diğer modellerin aksine biraz daha lüks ve özel modeller. Bundan dolayı General Motors, büyümekte olan elektrikli otomobil pazarından pay alıp daha fazla müşteriye ulaşmak için kıtaya dönmeyi düşünüyor.

Şu anda şirketin her ne kadar birçok elektrikli otomobili bulunsa da bu dönüş büyük ihtimalle kısa bir zaman içerisinde olmayacak. Şirketin elektrikli otomobil sayısı belli bir seviyeyi aştıktan sonra General Motors tekrardan aktif olarak Avrupa kıtasında yer alacak. Peki, sizin düşünceleriniz neler? Sizce GM ne zaman Avrupa pazarına geri dönecek? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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