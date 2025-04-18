Genelkurmay Başkanı Gürak, Gökçeada'da Komando Alayını Denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Çanakkale Gökçeada'da konuşlu 5'inci Komando Alay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Gürak'ın, Gökçeada 5'inci Komando Alay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğu, ardından Gelibolu Atış ve Tatbikat Alanında 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen, "Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı"nın seçkin gözlemci gününe katıldığı belirtildi.

Paylaşımda, Orgeneral Gürak'ın incelemelerinden görüntüler de yer aldı.