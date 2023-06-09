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Genç kadın, tesettürlü olduğu gerekçesiyle Alaçatı'daki ünlü mekana alınmadı

Güncel Haberler

Twitter'da bir kullanıcı, tesettürlü olduğu için Alaçatı'da bulunan ünlü bir işletmeye alınmadığını belirtti. Kapıdaki görevlileri kayda alan ve "Tesettürlü olduğum için giremiyorum değil mi?" diyen kadın, karşısında gülen şahısların "Evet, alamıyoruz" yanıtıyla karşılaştı. Konu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya platformlarından Twitter'da "Feyza" isimli bir kadın kullanıcı, Alaçatı'da bulunan bir beach club'a tesettürlü olduğu gerekçesiyle alınmadığını paylaştı.

"İÇERİ ALAMIYORUZ"

Mekan görevlilerinin açıkça kendisine böyle söylediğini belirten kadın o anlarda çektiği bir videoyu da paylaştı. Görüntülerde kapıdaki görevlileri kayda alan ve "Tesettürlü olduğum için giremiyorum değil mi?" diyen kadın, karşısında gülen şahısların "Evet, alamıyoruz" yanıtıyla karşılaşıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Videoyu paylaşan kadın "Ben yaşam tarzıma saygı duymayan bir işletmeye girememekten rahatsız olmuyorum. Bunu kafasını kuma gömenler için çektim, Alaçatı'da çoğu mekan böyle. Ben zaten prensiplerim gereği sezon bile açılmadan, sakinken geliyorum. Ama bazıları hobi olarak illa kutuplaşmayı tercih ediyor. "Yetmedi mağduriyet edebiyatınız" söylemi fazla bayatlamadı mı? Bir hayat tarzını komple dışlamayı "her mekanın dresscode'u var" diyerek meşrulaştıramazsınız, üzgünüm. Kendi ayağınıza dolanacak savunmalar geliştiriyorsunuz, bu baya kötü. Neden bana her iki kesim de gece kulübüne ya da happy hour'a gitmişim gibi tepkiler veriyor anlamadım. Bakımlı bir yerde, hizmet alarak denize girmek için işletmelere gitmek gerekiyor. Ve bu sistemi ben kurmadım." ifadelerini kullandı.

Konu sosyal medyanın da kısa sürede gündemine oturdu.

Genç kadın, tesettürlü olduğu gerekçesiyle Alaçatı'daki ünlü mekana alınmadı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Alaçatı Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

ERKAN ÜNAL:

Öyle kural olmaz,Suud Bi zengin gelse eşiyle,mekanı kapatırsınız demi,ne olacak içeriye girince ne oluyor,ben şahsen içeride olsam hanimefendiden hiç rahatsız olmazdım

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Osman Tokgonul:

Senin ne işin var öyle yerlerde ? Bak ne güzel hidayete ermişsin (!) Allah'ın emrettiği gibi yaşıyorsun ... O zındıkların (!) içinde ne işin var güzel kardeşim . Alınmamakla günahtan da kurtulmuşsun . Bir de öyle düşün . Yaaaa

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Mehmet YILMAZ:

Ne tesettürmüş arkadaş ya. Sen de gitme bacım böyle alkollü mekanlara o zaman. Ne işin var öyle yerlerde.

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