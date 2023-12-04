Gemlik Körfezi'ndeki Deprem İstanbul'da Hissedildi
MARMARA Denizi, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Esenler'de 1, Küçükçekmece'de 1 binada çatlak olduğuna ilişkin ihbar alındığını ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edildiğini açıkladı. Küçükçekme'de çatlak oluşan binada ekipler inceleme yaptı.
MARMARA Denizi, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Esenler'de 1, Küçükçekmece'de 1 binada çatlak olduğuna ilişkin ihbar alındığını ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edildiğini açıkladı. Küçükçekme'de çatlak oluşan binada ekipler inceleme yaptı.