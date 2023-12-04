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Gemlik Körfezi'ndeki Deprem İstanbul'da Hissedildi

4 Aralık 2023 19:33 Son Güncelleme: 19:35 Abone Ol

MARMARA Denizi, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Esenler'de 1, Küçükçekmece'de 1 binada çatlak olduğuna ilişkin ihbar alındığını ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edildiğini açıkladı. Küçükçekme'de çatlak oluşan binada ekipler inceleme yaptı.