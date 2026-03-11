Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 111. yıl dönümü törenlerine hazırlanıyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta yapılacak törenler için son hazırlıklar yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki ekipler, "Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti" temasıyla düzenlenecek törenlerin yapılacağı alanlardaki çalışmaların büyük bölümünü tamamladı.

Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı Şehitlikler ve Anıtlar Peyzaj Uygulamaları Koordinatörlüğünce, şehitliklerin bitkisel ve yapısal bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Hisarlık Tepe'de yer alan yaklaşık 42 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi'nin çevresine, Türk Bahçesi ve temsili şehitliklere, Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz renkte 80 bin lale soğanı ekildi.

Temsili mezarlık ve orta bahçe alanına renklerini yine Türk bayrağından alan 10 bin şakayık dikimi gerçekleştirildi. Türk Bahçesi ve servili yola toplamda 6 bin sümbül dikilerek kendine has kokusu ve görüntüsüyle bir ahenk sağlanması amaçlandı.

Yol güzergahları, dinlenme noktaları ve helikopter pistleri etrafındaki yabancı otlar biçilerek ilaçlama işlemleri yapıldı.

Törenlerde kullanılacak tribünlerin kurulumuna başlanan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

"Onların bir tek derdi vardı, vatan sağ olsun"

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, törenler öncesi son hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Törenlerde büyük kahramanları hayırla yad edeceklerini belirten Kaşdemir, 18 Mart Deniz Zaferi'nin Türk tarihine yön veren çok önemli bir olay olduğunu anlattı.

Kaşdemir, Çanakkale'deki işaret fişeğinin Milli Mücadele'ye önderlik ettiğini dile getirerek, "Cumhuriyetimize giden yolların başladığı yerdir Çanakkale. Çanakkale'yi geçilmez yapan kahramanlar her zaman saygıyla ve hayırla anılacaktır." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere büyük kahramanları saygıyla anacaklarını vurgulayan Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Çanakkale'nin her zaman geçilmez olduğunu bir kez daha dünyaya haykıracağız. Çanakkale bu milletin ortak değeri, paydasıdır. Çanakkale'yi geçilmez yapan o yüksek ruhta bütün Türk milletinin katkısı, emeği vardır. Her aileden, her ocaktan, her ilden, her ilçeden mutlaka birileri Çanakkale'ye gelip Çanakkale'yi geçilmez yapıp ya şehit ya gazi olmuşlardır. Çanakkale'ye gelirken o mütevazi yaşamlarını, sessiz hayatlarını bırakıp burada çok büyük bir iş görmüşler. O büyük kahramanlıktan sonra da yine sessiz, sakin, mütevazi yaşantılarına devam etmişlerdir. Onların bir tek derdi vardı, bir tek hayali vardı, vatan sağ olsun, vatan sağ oldu onların emekleriyle, gayretleriyle."

"18 Mart'ta Türkiye'de kalpler başka atar"

İsmail Kaşdemir, vatanın sağ kalan evlatları olarak onları unutmamak için her zaman bu törenleri icra edeceklerini söyledi.

"Biz hangi töreni yapsak, hangi anıtı diksek, hangi abideyi inşa etsek o büyük kahramanların hakkını ödeyemeyiz" diyen Kaşdemir, şunları kaydetti:"

"111. yılda yine aynı şekilde yine aynı heyecanla, aynı duyguyla yüksek bir karakterin duygusuyla torunları olarak o büyük kahramanları ve kahramanlığı anacağız. 18 Mart'ta Türkiye'de kalpler başka atar. Akan sular durur ve Türk milleti her zaman olduğu gibi yine içindeki o Çanakkale ruhunun var olduğunu hisseder ve inşallah bu dünya var oldukça da Çanakkale ruhu Türk milletinin evlatlarının kalbinde her zaman var olacaktır."

"Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti" teması belirlendi"

İsmail Kaşdemir, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için bu yıl "Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti" temasının belirlendiği söyledi.

Çanakkale'de ecdat sayesinde Türk bayrağının yere düşmediğini vurgulayan Kaşdemir, "Bu yıl Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu temayı uygun gördük ve kabul gördü. Çanakkale'de 111 yıl önce Türk milleti büyük bir fedakarlık yapmış ve Türk bayrağı hürriyet içerisinde Çanakkale semalarında olduğu gibi bütün vatan sathında özgürce hürriyet içerisinde dalgalanmaya devam etmektedir. Türk milletine her zaman vefa duygumuzu, vefa borcumuzu hissettireceğiz ve ödeyeceğiz. Tabii ki bu topraklarda Türk bayrağının kıyamete kadar dalgalanması için de bu millet fedakarlık yapmaya, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi her zaman devam edecektir." ifadelerinin kullandı.