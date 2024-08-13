Davutoğlu'ndan "AK Parti" iddialarına yanıt var: İstersek bir hamlede değiştirebiliriz

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi. Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den bazı milletvekillerinin AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialara Davutoğlu, "Gelecek Partisi'nden 3 kişi, 7 kişi ayrılacak' diye diye bir yılı tamamladık. İnsanda biraz utanma olur. Bunlar yalandan da utanmıyorlar. Benim mitomanilere ayıracak vaktim yok." dedi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından, Dervişoğlu ve Davutoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

"İSTERSEK SİYASİ DENKLEMİ BİR HAMLEDE DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Gelecek Partisi'ndeki bazı milletvekillerinin yarın AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine Davutoğlu, bu iddiaların mitomani (yalan söyleme rahatsızlığı) olan kimselerce çıkartıldığını söyledi. Davutoğlu, "Bir senedir 'Gelecek Partisi'nden 3 kişi, 7 kişi, 1 kişi, 2 kişi' diye diye bir yılı tamamladık. İnsanda biraz utanma hissi olur. Mitomani olan kişi yalandan utanmazmış. Bunlar yalandan da utanmıyorlar. Hala aynı haber geliyor, tekrar tekrar 4-5 gün içinde arttı. Sordular, 'cevap vermeyecek miyiz?' Dedim ki 'cevap vermeye değmez'. Aynı kişiler, 'Yüzde 1'in altında oy alan bir parti' diyorlar. Yüzde 1 oy alan önemsiz partiyle neden ilgileniyorsunuz? Madem o kadar önemsiziz ilgilenmeyin kardeşim. Sebep açık, çünkü onlar çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de siyasi denklemleri değiştirecek en önemli partilerden biri Gelecek Partisi'dir. İstersek siyasi denklemi bir hamlede değiştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI BENİM GÖRÜŞMEK İSTERSE GÖRÜŞÜRÜM"

AK Parti'nin kendilerine yabancı bir parti olmadığını dile getiren Davutoğlu, "Ben AK Parti'de Genel Başkanlık yaptım, AK Parti'yi kuran geniş muhafazakar kitlelerin içinden çıktım. O geniş muhafazakar kesimlerde büyük bir tedirginlik görüyorum. AK Parti'ye hatta MHP'ye oy vermiş milliyetçi-muhafazakar kesimlerin tedirginliklerini anlıyorum. O tedirginliğinizi gidermek için ne gerekiyorsa yaparım. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır. Ciddi görüş ayrılıklarımız olduğu için yollarımız ayrıldı. Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir konjonktürde benimle görüşmek isterse görüşürüm. Sayın Bahçeli ile de geçen gün Filistin meselesini telefonda görüştük. Siyasetçi kavga etmek için değil, konuşmak için siyaset yapar. AK Partili yetkililere söylüyorum, hiç çekinmiyoruz her türlü görüşmeye hazırız sizinle. Gelecek Partisi kimseye vagon olmak için kurulmuş bir parti değildir." dedi.

"KİMSE BİZİ BİR DİYET HESABINA SOKMASIN"

CHP ile ilişkilerine değinen Davutoğlu, Gelecek Partisi milletvekillerinin 2023 Genel Seçimlerinde CHP listelerinden seçilmesine ilişkin, şunları kaydetti: "İttifakta bedeller birlikte ödendiyse, onun hesabı ortaklık hesabı olarak görülür, kimsenin kimseye sermayesi olarak görülmez. Bedel ödendi mi, ödendi. Altılı Masa'nın itibarını en çok hassasiyetle koruyan kim oldu? Hiçbir lider hakkında benden kem söz duydunuz mu? Karşısında iki seçim zaferi kazanmış bir insan olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasında durmak ve geniş muhafazakar kesimlerinin her türlü eleştirisine göğüs germekten daha fazla bedel olabilir mi? 10 milletvekili ile mi ölçülür bu? Kimse bizi bir diyet hesabına sokmasın. Biz diyet ödeye ödeye geldik."

HAMZA DAĞ: 15 BELEDİYE BAŞKANI VE 2 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE KATILIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gün içinde yaptığı açıklamada partiye yeni katılacak isimlerin olacağını duyurdu. Hamza Dağ, "Belediye Başkanlığında 15 katılım var. Milletvekili olarak da 2 tane var. Bugün içinde bazı görüşmeler var bu yüzden bazı gelişmeler olabilir." şeklinde konuştu. Hamza Dağ'ın açıklamaları sonrası AK Parti'ye katılması beklenen kişiler arasında Yeniden Refah Partili bazı belediye başkanları ile Gelecek ve İYİ Parti'den milletvekillerinin olduğu öne sürüldü.