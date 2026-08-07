Antalyalı çift 6. bebeğe yuva olmaya hazır

Antalya'da yaşayan Hasibe ve Süleyman Özel çifti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uyguladığı "Geçici Koruyucu Aile" modeli kapsamında bugüne kadar 5 bebeğin bakımını üstlendikleri evlerinde 6'ncı bebeği misafir etmeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği Delegasyonu desteğiyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğinde yürütülen "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen "Geçici Koruyucu Aile" modeli, 30 pilot ilde uygulanıyor.

Bu model sayesinde, devlet korumasına alınan veya geleceğiyle ilgili karar henüz verilmemiş 0-6 yaş grubundaki çocuklar, kurum bakımına alınmadan önce birkaç gün ile 3 ay arasında geçici koruyucu ailelerin yanında kalıyor. Böylece çocuklar, hayatlarının en hassas döneminde aile ortamında büyüme imkanı buluyor.

Pilot illerden Antalya'da da uygulamaya ilgi artarken, 2015 yılında bir kız çocuğunun koruyucu ailesi olan Hasibe ve Süleyman Özel çifti, daha sonra "Geçici Koruyucu Aile" sistemine katılarak bugüne kadar 5 bebeğe baktı.

Üç çocuk sahibi çift, yaklaşık üçer aylık sürelerle yanlarında kalan bebekleri devlet korumasına ya da biyolojik ailelerine teslim ederken her defasında büyük üzüntü yaşadıklarını, buna rağmen yeni çocuklara yuva olmaya devam etmek istiyor.

Bağ kurmamamız mümkün değil

Koruyucu baba Süleyman Özel, 11 yıl önce koruyucu ailesi oldukları kızlarıyla aralarında çok güçlü bir bağ oluştuğunu belirtti.

Geçici koruyucu aile olmadan önce kendilerine "Bağ kurmayın" tavsiyesinde bulunulduğunu anlatan Özel, "Bu mümkün değil. Sonuçta bir insan evladı. Bir süre sonra ister istemez kendi çocuğunuz gibi oluyor. Beş bebeğe baktık, hepsini teslim ettik ama hiçbirini unutmadık. Her çocuk için fotoğraflar ve resmi evraklardan oluşan bir anı dosyası hazırladık." dedi.

İleride çocukların kendilerini bulma ihtimalini düşündüğünü dile getiren Özel, "Oğullarıma, 'Ömrümüz yeterse ne mutlu ama bir gün bu çocuklar bizi bulursa onlara geçici koruyucu aileleri olduğumuzu anlatın, fotoğraflarını da verin' dedim. Allah ömür verdiği sürece bu görevi sürdürmek istiyoruz. Yeni bir bebeğe daha yuva olmak için işlemleri tamamladık. Yarın deseler yarın alırız. Çünkü bu çocuklara bakmak da sevmek de içimizden geliyor." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan ayrılırken çok zorlandığını anlatan Özel, "Son çocuğumuzu teslim ettikten sonra arabayı kenara çektim, uzun süre kendime gelemedim. O bağı kurmamanız mümkün değil." diye konuştu.

Hasibe Özel de bugüne kadar evlerine gelen bütün çocuklara kendi evlatları gibi baktıklarını söyledi.

Koruyucu ailesi oldukları kızlarının da bu süreçte kendilerine destek verdiğini belirten Özel, "18 yaşına geldiğinde onu da evlat edineceğiz. Anne-kız gibi yaşıyoruz. Üç oğlum var ama kızımın yeri bambaşka." dedi.

Özel çifti, daha fazla ailenin koruyucu aile ve geçici koruyucu aile sistemine katılması çağrısında bulundu.

???????Antalya'da 26 çocuk geçici koruyucu aile yanında kaldı

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de koruyucu aile hizmetinin Gönül Elçileri Projesi ile ülke genelinde yaygınlaştığını söyledi.

Türkiye genelinde 11 bin 22 çocuğun yaklaşık 11 bin koruyucu aile yanında yaşadığını belirten Sökmen, Antalya'da ise 330 koruyucu aile yanında 364 çocuğun bulunduğunu ifade etti.

Antalya'da bugüne kadar 26 çocuğun Geçici Koruyucu Aile modelinden yararlandığını belirten Sökmen, kolluk kuvvetleri veya hastaneler aracılığıyla kendilerine ulaştırılan 0-6 yaş grubundaki çocukların, kuruluşa alınmadan doğrudan geçici koruyucu ailelere teslim edildiğini söyledi.

Yaklaşık üç aylık sürede çocuk için en uygun bakım modelinin belirlendiğini ifade eden Sökmen, çocukların daha sonra kalıcı koruyucu aileye, evlat edinme sürecine, devlet korumasına ya da biyolojik ailelerine yönlendirildiğini kaydetti.

Kuruluşlarında halen 0-6 yaş grubunda 70'in üzerinde bebeğin bulunduğunu belirten Sökmen, daha fazla gönüllü aileye ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, Antalya'daki vatandaşları koruyucu aile birimlerine başvurmaya davet etti.

Kaynak: AA