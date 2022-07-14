Datça yangınında bir ilk! Gece görüşlü helikopterler göreve başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin gece görüşlü helikopterlerin ilk defa Datça yangınında deneneceğini açıklamasının ardından helikopterler göreve başladı. Gecenin karanlığında havalanan iki adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri alevlere su atarak müdahalede bulundu.

BAKAN KİRİŞÇİ: İLK KEZ TEST EDİYORUZ

Bakan Kirişci, "10 uçak ve 17 helikopterimiz havadan, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ile karadan müdahalemiz sürüyor. 1466 personelimiz ve 130 gönüllümüz söndürme çalışmalarına katıldı. Aynı zamanda 3 keşif uçağı ile 1 İHA'mız görev yapıyor. Gece görev yapan helikopterimiz devrededir. Bu helikopteri ilk kez Datça yangınında test ediyoruz. Performanslarını gözlemleme imkanımız olacak. İlk belirlemelerimize göre yangının çıkış nedeni elektrik trafosundan kaynaklı" diye konuştu.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Kara ve havadan yapılan müdahaleye rağmen bölgedeki rüzgarın şiddeti ile alevler çok büyüyerek yerleşim alanı olan Maşa Çukuru'na ulaştı. Alevlerin ilerlediği Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkiinde ise bir ev yandı, o bölgedeki evler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

YOLLAR KAPATILDI, PLAJLAR BOŞALTILDI

Yangın bölgesine çıkan yollar tedbir amaçlı kapatılırken sahil güvenlik ekipleri de sahile yaklaşarak plajı boşaltılması uyarısı yaptı. Marmaris-Datça karayolu da alınan önlemler nedeniyle trafiğe kapatıldı.

KARA EKİBİNİN SAYISI ARTIRILDI

Datça'daki orman yangınında havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale yoğunlaştı. Bölgeye takviye kara ekipleri sevk edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangındaki son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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