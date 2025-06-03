Gebze'de Dilenci Operasyonu: 20 Bin Lira Ele Geçirildi

Gebze'de Dilenci Operasyonu: 20 Bin Lira Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi dilencilere yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda bir dilencinin üzerinde 20 bin 575 lira buldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 20 bin 575 lira bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yürüttü.

Çoban Mustafa Paşa Camisi çevresinde dilenirken yakalanan bir dilenci, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

Dilencinin üzerinden çıkan 20 bin 575 liraya el konuldu.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
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