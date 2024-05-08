Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir evden kötü kokular gelmesi üzerine yapılan incelemede, evden 10 kamyon çöp çıkarıldı. Ev, temizlendikten sonra ilaçlandı.
Gebze ilçesinde bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.
EVDEN KÖTÜ KOKULAR GELDİ
Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna bildirdi. Kuruldan evin temizlenmesi kararı çıkması üzerine adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.
10 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI
Temizlik çalışması başlatan ekipler, 2 günde evden 10 kamyon çöp çıkardı. Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.