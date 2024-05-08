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Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir evden kötü kokular gelmesi üzerine yapılan incelemede, evden 10 kamyon çöp çıkarıldı. Ev, temizlendikten sonra ilaçlandı.

Gebze ilçesinde bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı

EVDEN KÖTÜ KOKULAR GELDİ

Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna bildirdi. Kuruldan evin temizlenmesi kararı çıkması üzerine adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı

10 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Temizlik çalışması başlatan ekipler, 2 günde evden 10 kamyon çöp çıkardı. Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.

Gebze'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gebze Çevre Emlak Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

akrep kral:

ya bu bir hastalık herhalde tedavisi yok gibi

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