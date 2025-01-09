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Gazze'deki Soykırımda Hayatta Kalma Mücadelesi Veren 3 Yaşındaki Cihad

Gazze'deki Soykırımda Hayatta Kalma Mücadelesi Veren 3 Yaşındaki Cihad
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda bacaklarını kaybeden 3 yaşındaki Cihad Mahmud, zor koşullarda hayata tutunmaya çalışıyor. Ailesinin yaşadığı felaket, sağlık hizmetlerine ve temel ihtiyaçlara ulaşmalarını güçleştiriyor.

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 4 ay önce bacaklarını kaybeden 3 yaşındaki Cihad Mahmud, zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in güvenli olduğunu iddia ederek yerinden edilmiş Filistinlileri yaşamaya mecbur ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında bulunan Mevasi bölgesinde saldırıya uğrayan Cihad, sol bacağını dizinin üstüne, sağ bacağını ise dizinin altına kadar ve sol elinin 3 parmağını kaybetti.

Saldırılarda birçok uzvunu yitirip, kış soğuğunda çadırlarda yaşamak zorunda kalan Cihad, kumun üzerinde elleriyle hareket ederek oynamaya çalışıyor.

Hayata tutunmaya çalışan Cihad, annesiyle oynarken her şeye rağmen çevresine gülücükler saçıyor.

-"Hayatımın şokunu yaşadım"

Cihad'ın annesi Mai eş-Şair, AA muhabirine, İsrail ordusunun Mevasi bölgesinde kaldıkları çadıra yakın bir yere, 4 ay önce gece yarısı bombalı saldırı düzenlediğini söyledi.

Ne olduğunu anlamaya çalışırken Cihad'ı ve bir yaşındaki kardeşi Ahmed'i kumlar içerisinde bulduğunu aktaran Şair, ilk anda Cihad'daki ciddi yaralanmayı fark edemediğini aktardı.

Saldırıda 2 kardeşinin hayatını kaybettiğini, hamile yengesi, anne ve babasının yanı sıra çocuğunun da yaralandığını, kocasının da sol ayağını kaybettiğini ve iki eline platin takıldığını üzüntüyle anlatan Şair, olaydan yaklaşık 4-5 saat sonra, oğlu Cihad'ın durumunun ciddiyetini öğrenebildiğini ifade etti.

Çocuğu Cihad'ı hastanede bacaksız ve el parmakları kopmuş halde gördüğü ilk anları "hayatımın şokunu yaşadım" diye aktaran Şair, bu durumun oynamayı ve hareket etmeyi seven bir çocuk olan Cihad'ın hayatı üzerinde çok olumsuz bir etkisinin olduğunu vurguladı.

Zor ve ilkel şartlardaki ilk tedavisinin ardından Mevasi bölgesinde ailesiyle çadırda kalan Cihad, ampute olarak yaşamına devam etmeye çalışıyor.

Tedaviye ve proteze ihtiyaç duyan Cihad ve ailesi, kayıplarının acısının yanı sıra çadırda zorlu kış şartlarının sıkıntılarıyla boğuşuyor.

Çocuğu yaralanan anne, yerinden edilmenin getirmiş olduğu acılarla yüzleşirken Cihad'ın yaralı babası ise 4 aydır rahatsızlığı sebebiyle hastanede yatıyor.

İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'deki durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından en son yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 45 bin 936 Filistinli öldü, 109 bin 274 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag'ın geçen yılın eylül ayında yaptığı açıklamaya göre de Gazze'de en az 22 bin Filistinli, İsrail saldırılarında kalıcı bir biçimde yaralandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, konuyla ilgili bir açıklamasında Gazze'nin "modern tarihteki en fazla ampute çocuk vakalarına ev sahipliği yaptığını" ifade etmişti.

Gazzeli çocukların yaşadığı trajedi hakkında BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise Gazze'de adeta bir "sakatlık salgını" olduğu nitelendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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