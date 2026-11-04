Gazze'de yaralıları tedavi eden doktor Hamawy, New Jersey'den ilk Müslüman vekil oldu

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırım sırasında yaralanan sivilleri tedavi eden Mısır kökenli Müslüman ABD'li doktor Adam Hamawy, Demokrat Parti'den ABD Temsilciler Meclisine girerek New Jersey eyaletini Kongrede temsil edecek ilk Müslüman vekil oldu.

Associated Press (AP), dün akşam yayımladığı seçim sonuçlarında Kongre ara seçimleri kapsamında Hamawy'nin New Jersey'nin 12. seçim bölgesinde Cumhuriyetçi rakibi Greg Mele'yi mağlup ederek Temsilciler Meclisi sandalyesini kazandığını duyurdu.

Açıklanan ilk resmi verilere göre Hamawy, sandıktan çıkan oyların yüzde 74,8'ini alırken, Cumhuriyetçi rakibi Mele ise yüzde 25 seviyesinde kaldı.

Hamawy, 2015 yılından bu yana Temsilciler Meclisi üyesi olan ve yeni dönemde aday olmama kararı alan Demokrat Vekil Bonnie Watson Coleman'dan görevi devralacak; yasama faaliyetlerine ise Ocak 2027 itibarıyla resmen başlayacak.

Doktor Hamawy'nin tarihi başarısı, tıp, askerlik ve insani yardım alanlarında uzun yıllara dayanan kariyerinin, özellikle Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından etkilenenlerin hayatlarını kurtarmak için verdiği mücadelenin ardından geldi.

Gazze'deki saha hekimliği tecrübesi, Hamawy'nin aktif siyasete geçişindeki en belirleyici ve kırılma yaratan dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Adam Hamawy kimdir?

Mısır'da dünyaya gelen Hamawy, henüz 7 aylıkken ailesiyle ABD'ye göç etti. New Jersey eyaletinin Plainfield ve Old Bridge kentlerinde büyüyen Hamawy, ilk ve ortaöğrenimini devlet okullarında tamamladı.

Üniversite eğitimini finanse etmek amacıyla 1989 yılında New Jersey Ulusal Muhafız Birliği'ne katılan Hamawy, 1991 yılında Rutgers Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

1996 yılında New Jersey Tıp Fakültesi'nden diplomasını alan Hamawy; genel cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanlarında uzmanlaştı. Hamawy, 2018 yılında ise Rutgers Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını (MBA) tamamladı.

2003 yılından itibaren ABD ordusunda görev yapan Hamawy, 2011 yılında yarbay rütbesiyle emekli oldu. Deneyimli isim, 2013 yılında New Jersey'nin Princeton kentinde kendi özel kliniğini kurdu.

ABD'li senatörün hayatını kurtaran cerrah

Hamawy, 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen terör saldırılarının ardından tıp eğitimi kapsamında New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin yıkıldığı alanda kurulan sahra hastanesinde yaralıların ve arama-kurtarma ekiplerinin tedavisinde görev aldı.

Irak'ta 2004 yılında askeri cerrah olarak görev yapan Hamawy, helikopterinin düşürülmesi sonucu ağır yaralanan ABD'li kadın asker Tammy Duckworth'un hayatını kurtaran tıbbi ekibin içinde yer aldı.

Saldırıda iki bacağını kaybeden Duckworth, tedavisinin ardından siyasete atılarak Illinois eyaletinden ABD Senatosu üyeliğine seçildi. Duckworth, olaydan 20 yıldan fazla bir süre sonra Hamawy'nin Kongre adaylığına açık destek verdi.

Hamawy, 1994 yılından bu yana insani yardım misyonları kapsamında Bosna-Hersek, Sudan, Lübnan, Suriye, Haiti, Ürdün ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok savaş ve afet bölgesinde gönüllü tıbbi görevler üstlendi.

Gazze, Hamawy'yi siyasete motive etti

Hamawy, 2024 ve 2025 yıllarında Gazze Şeridi'ne yönelik tıbbi misyonlara katılarak, aralarında ağır yaralanan ve uzuvları ampute edilen çocukların da bulunduğu İsrail saldırılarından etkilenen yaralıları tedavi etti.

Filistin Amerikan Tıp Derneği (PAMA) bünyesinde 2024 yılının mayıs ayında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Avrupa Gazze Hastanesinde görev alan Hamawy, bu görevi, İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı Gazze'deki soykırım sırasında bölgede yaptı.

Hamawy, 18 Mayıs 2024'te AA muhabirine verdiği röportajda, "Gazze halkına yardımcı olmak için yaklaşık iki hafta önce bir grup doktorla buraya geldim." ifadesini kullandı.

ABD ve farklı milletlerden doktor, hemşire ve eczacıların da bulunduğu 20 kişilik bir ekiple Gazze'ye ulaştığını belirten Hamawy, "imkanların çok kısıtlı" olduğuna dikkati çekti.

Hamawy, sınır kapılarının kapanmasının, devam eden İsrail saldırılarının ve tıbbi imkanların yetersizliğinin gölgesinde tedavi için Gazze dışına çıkması gereken Filistinli yaralıların acısını daha da artırdığını ifade etti.

Ekibin valizlerinde ilaç ve tıbbi malzeme getirdiğini ancak bunların hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini belirten Hamawy, hastanelere gelen yaralıların durumuna ilişkin, "Hastanelere gelen vaka sayısı çok fazla, vakaların büyük çoğunluğunu ise durumu karmaşık çocuklar ve siviller oluşturuyor." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun 7 Mayıs 2024'te Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını kontrol altına almasının ardından, Hamawy ve tıbbi ekibi Han Yunus'taki Avrupa Hastanesinde mahsur kalarak bir süre bölgeden ayrılamamıştı.

Hamawy, ABD'li doktorların çoğunun ayrılabildiğini, ancak Mısır, Sudan, Ürdün, Umman ve Avustralya'dan gelen doktorların Gazze'de mahsur kaldığını ifade etmişti.

ABD'ye döndükten sonra Hamawy, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının Filistinli siviller üzerindeki etkilerini aktarmak üzere yetkililer ve Kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Gazze'deki deneyimi siyasi faaliyetleri sırasında ele aldığı en önemli konulardan biri haline gelirken Hamawy, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını sürdürmesini eleştirdi ve Filistinli sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Hamawy, Mart 2025'te insani çalışmalarını takdir eden Demokrat Temsilci Bonnie Watson Coleman'ın konuğu olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki konuşmasına katıldı.

Kongreye nasıl seçildi?

Hamawy, Hamawy, Temsilciler Meclisinde yaklaşık 10 yıl görev yaptıktan sonra Kasım 2025'te yeniden aday olmayacağını açıklayan Coleman'ın yerini almak??????? için Demokrat Parti'den seçim yarışına girdi.

2 Haziran 2026'da gerçekleştirilen Demokrat Parti ön seçimlerinde 12'nci bölgeden oyların yüzde 28,6'sını alarak 12 rakibini geride bıraktı ve zafere ulaştı.

Senatör Bernie Sanders, Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez ve Senatör Tammy Duckworth gibi Demokrat Parti içindeki ilerici akımın önde gelen isimlerinden destek aldı.

Ayrıca, ön seçimlerde adaylığını desteklemek için yaklaşık 2 milyon dolar harcayan American Priorities adlı siyasi eylem komitesi dahil olmak üzere, Filistin davasını destekleyen siyasi grupların bağımsız seçim harcamalarından faydalandı.

Hamawy'nin siyasi duruşu

Hamawy'nin seçim programı, sağlık sigortası kapsamının genişletilmesi, yaşam maliyetlerinin düşürülmesi, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi ve ABD'nin askeri müdahaleleri ile savaşlara karşı çıkılmasına odaklandı.

Amerikalılar için kapsamlı sağlık sigortası sağlamayı hedefleyen "Herkes için Medicare" programını destekleme taahhüdünde bulunan Hamawy, tıbbi borçların ve öğrenci kredisi borçlarının silinmesi çağrısı yaptı.

Hamawy, göçmenlik konusunda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminin lağvedilmesi, göç sisteminde reform yapılması ve düzensiz göçmenlere vatandaşlık yolu açılması gerektiğini savundu.

Dış politikada ise ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarının durdurulmasını ve insan hakları ihlallerine karışan ülkelere silah tedarikinin kısıtlanmasını talep eden Hamawy, ABD'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımı destekleyen politikalarını eleştirerek, kamu fonlarının ABD vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Temsilciler Meclisine 6 Müslüman isim seçildi

ABD Temsilciler Meclisinde halihazırda görev yapan Müslüman üyeler Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Lateefah Simon ve Andre Carson yapılan seçimlerde koltuklarını koruyarak 2 yıl daha Kongrede görev yapmaya hak kazandı.

New Jersey'den aday olan, 2024'te Gazze'deki Avrupa Hastanesinde gönüllü doktorluk yapan ve ateşkes çağrılarıyla öne çıkan Adam Hamawy de seçimlerde galip çıktı.

New York'tan aday olan ?Darializa Avila Chevalier, Müslüman olmasıyla öne çıktı. Chevalier, New York'taki seçimlerden galip ayrıldı.

California'da aday olan Aisha Wahab da yarışı önde götürse de henüz sonuçlar ilan edilmedi.

Kaynak: AA